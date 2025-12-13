Если в декабре вместо пышного цветения вы заметили увядшие листья, вероятно, вазон нужно спасать.

Рождественник, или шлюмбергера, - популярное комнатное растение, которое обычно зацветает в декабре. Но если у вашего вазона взамен начали вянуть листья, вероятно, вы что-то делаете неправильно в уходе. Эксперты по садоводству на страницах martha stewart объяснили, почему рождественник может болеть и как его спасти.

1. Чрезмерный полив

Рождественники чувствительны к чрезмерному поливу.

"Постоянная влажность душит корни, что приводит к корневой гнили. Как только корни повреждаются - растение не может поглощать воду, и стебли вянут", - говорит президент Jackson & Perkins Келли Фанк.

Чтобы исправить это, она советует дать почве немного подсохнуть, прежде чем снова поливать вазон, и убедиться, что в горшке есть дренаж.

"Если есть подозрение на гниль (желтые кашеобразные вонючие корни), обрежьте поврежденные корни и пересадите в свежий, хорошо дренированный грунт", - посоветовала она.

2. Обезвоживание

С другой стороны, недостаточный полив также может вызвать проблемы.

"Рождественник сохраняет воду в своих листьях и стеблях. Однако если его слишком долго не поливать, он начинает тратить свои запасы. Когда почва сухая - растение обезвоживается и начинает увядать", - говорит специалист по садоводству в Университете штата Колорадо Линда Лангело.

Чтобы растение было идеально увлажненным, она рекомендует проверять почву каждые две-три недели и поливать, когда верхние 5 см на ощупь сухие.

3. Болезни

Грибковые заболевания - корневая гниль, фузариозное увядание и фитофтороз стебля - приводят к потере блеска рождественника. Эти инфекции повреждают ткани, которые транспортируют воду и питательные вещества, говорит Фанк. По ее словам, бактериальные заболевания также могут привести к разрушению тканей и внезапному увяданию.

Чтобы предотвратить инфекции, Лангело советует избегать чрезмерного полива, поддерживать надлежащий уровень влажности и улучшать циркуляцию воздуха. Если ваше растение уже страдает от одной из болезней, Фанк рекомендует удалить зараженные участки и пересадить растение в свежую стерильную смесь.

4. Вредители

Рождественский кактус может страдать от вредителей, которые вызывают увядание.

"Мучнистые червецы, грибные комарики, паутинные клещи или щитовки питаются соком или повреждают корни. Это уменьшает поглощение воды и ослабляет растение, что приводит к увяданию сегментов", - рассказала Фанк.

Чтобы восстановить здоровье растения, изолируйте его, удалите вредителей спиртовыми тампонами и обработайте инсектицидным мылом. Кроме того, Фанк советует дать почве немного подсохнуть между поливами.

5. Недостаток солнечного света

Для здорового цветения этому растению нужен яркий непрямой свет.

"Недостаточное освещение ослабляет способность растения к фотосинтезу и поддержанию прочной ткани. Со временем оно может стать бледным, длинноногим и вялым", - говорит Фанк.

Если вы заметили, что ваш рождественник начал увядать, эксперт советует разместить его вблизи окна, выходящего на север или восток.

6. Чрезмерная подкормка

Удобрения могут стимулировать образование большего количества листьев и цветов, но чрезмерная подкормка может вызвать проблемы.

"Чрезмерное количество удобрений сжигает корни и нарушает баланс питательных веществ, препятствуя надлежащему поглощению воды. Этот стресс приводит к поникновению, размягчению и изменению цвета вазона", - рассказала Фанк.

Чтобы решить проблемы, вызванные чрезмерной подкормкой, она советует промыть почву чистой водой, чтобы удалить избыток солей, и избегать добавления удобрений в течение нескольких недель.

7. Неправильная температура

Рождественник предпочитает температуру 15-24 градуса Цельсия. Более низкая или более высокая может негативно повлиять на вазон.

"Чрезмерная жара быстро высушивает растение, тогда как холодные сквозняки могут вызвать шок. Рождественники предпочитают стабильную температуру; резкие изменения ослабляют ткани и вызывают увядание или опадение бутонов", - пояснила Фанк.

По ее словам, решение заключается в том, чтобы поддерживать идеальную температуру для рождественника: не ставить его вблизи обогревателей, вентиляционных отверстий кондиционеров или открытых окон.

8. Стресс

Стресс могут вызвать внезапные изменения условий окружающей среды - освещения, температуры.

"Этот стресс нарушает нормальное поглощение воды, вызывая кратковременное увядание. Чтобы избежать нарушений, разместите растение в месте со стабильным непрямым солнечным светом, обеспечьте достаточное количество воды и поддерживайте постоянную температуру", - отметила садовница.

9. Плохое качество почвы

Высококачественная почва важна для здоровья рождественника.

"Чрезмерно плотная почва ограничивает вентиляцию воздуха вокруг корней и часто удерживает много влаги. Это приводит к недостатку кислорода или гниению корней, что, в свою очередь, вызывает увядание", - утверждает Фанк.

Она советует использовать легкую, воздушную смесь, содержащую перлит, кору, или смесь для кактусов или суккулентов.

"Убедитесь, что горшок хорошо дренируется, и не утрамбовывайте почву слишком плотно", - подчеркнула она.

10. Условия для корней

Рождественник нужно пересаживать, когда он начинает перерастать границы своего горшка.

"Когда рождественский кактус перерастает, корни плотно обвиваются и больше не могут расширяться или эффективно поглощать воду и питательные вещества. Это приводит к обезвоживанию и стрессу, из-за чего растение увядает, даже когда вы его поливаете", - рассказала эксперт.

В таком случае надо пересадить вазон в горшок на 2,5-5 см больше текущего, заполнив его свежим, хорошо дренированным грунтом.

"Осторожно разрыхлите корневой ком, чтобы корни могли расправиться и восстановиться", - отметила Фанк.

Ранее УНИАН рассказывал, чем подкормить рождественник, чтобы он пышно зацвел. Садоводы поделились, что прекрасным удобрением для него является кофейная гуща. Прежде чем подпитывать ею вазон, использованный кофе надо высушить, а затем смешать с верхним слоем почвы. Также можно развести гущу в воде и полить рождественник. Третий способ - добавить кофейные отходы в компост.

