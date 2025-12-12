Дональд Трамп как тот бешеный принтер генерирует одну "величественную" идею за другой. Теперь, вот, вроде бы предлагает вместо "Большой семерки" создать "Ядреную пятерку" - " Core 5 ". Почти как чип в компьютере, но чип хотя бы работает. Потому что эта идея - вряд ли рабочая. Хотя и сам Трамп, и его "друг" Путин вместе с "партнером" Си тоже постоянно что-то подобное заявляют, апеллируя к итогам Ялтинской конференции 1945 года - "Новой Ялты". Что именно они под этим понимают и что может из этого выйти? Стоит разобраться.

Эта инициатива, если верить изданиям Defense One и Politico, является продолжением презентованной на днях Стратегии нацбезопасности США , которая фактически "исключает" ЕС из всех геополитических процессов и прямо предлагает разделить его на сферы влияния. Вашингтон очертил свою зону влияния в Польше, Австрии, Италии и Венгрии, которые должны развалить ЕС и "сделать Европу великой снова" (то есть полностью подконтрольной США, как было после Второй мировой).

Концепция С5 продолжает эту мысль, но выводит ее за пределы Европы на максимально глобальный уровень. Потому что вместо G7 теперь будет С5, где ключевые голоса будут не у либералов и демократов, а у диктаторов, среди которых Трамп, вероятно, чувствует себя значительно комфортнее. В новый "клуб великих" приглашают США, Китай, Россию, Индию и - внезапно - Японию.

Ту самую Японию, с которой у Трампа личный конфликт из-за пошлин (это когда японцы угрожали США манипуляциями с их ценными бумагами). И хотя они вроде бы помирились, но все понимают, что это временно, учитывая то, что первопричины торгового конфликта между ними не исчерпаны. Просто Трампу некуда деваться в Азии - там только Япония имеет возможности хоть как-то конкурировать с Китаем.

Что очень не нравится Си. Настолько не нравится, что Япония и КНР уже на грани войны, а сами китайские пропагандисты активно развивают тему "реванша за Вторую мировую".

Вполне в путинском стиле "можем повторить". "Повторить" что-то они угрожают японцам как раз из-за того, что США самоустранились от проблемы Тайваня, и именно японцы просто вынуждены формировать антикитайскую коалицию для самозащиты в координации с Британским содружеством (а это, в частности, Австралия и Новая Зеландия), ЕС и странами региона.

То есть, как минимум, Япония и Китай уже имеют настолько противоположные позиции, что какое-то их объединение в единый блок выглядит просто абсурдным. Тем более, что японцам вряд ли хочется вступать в организацию, где 4 голоса из 5 будут иметь авторитарные лидеры - все, кроме самой Японии (да, Моди тоже подает себя как "отца нации" и реваншиста - тоже против Китая, кстати).

Но это наглядно показывает то, что происходит в голове Трампа. Он мечтает о переделе мира и живет в реалиях начала Холодной войны, когда капиталистический и советский блоки, хоть и были разделены, но имели свои собственные зоны влияния, где они делали что хотели (почти - потому что ООН тогда еще что-то значил). Это трамповский вариант "Новой Ялты", о которой постоянно, как тот стереотипный попугай, твердит Путин. У него это тоже идея фикс, которая "выросла" из доктрины Монро.

Вот только на Ялтинской конференции мир делили по идеологическому принципу на социалистический и капиталистический лагеря, а также на "Третий мир", где эти два лагеря конкурировали за влияние. Да и Рузвельт был демократом. На выборах 1936 года он победил своего "Трампа" - Альфа Лэндона, который почти слово в слово говорил трамповские лозунги, предлагал дружбу с Гитлером и экспансию в Латинской Америке, блокировал Ленд-лиз союзникам и тому подобное.

На самом деле, Трамп и тот же Лэндон хотели вернуть мир к значительно более раннему этапу - к Венскому конгрессу, где тогдашние монархии закрепляли зоны влияния после Наполеоновских войн.

Потому что конгресс не предлагал никакой идеологии, кроме консервации власти гегемонов - просто "право сильного" и разделение мира на патронов и клиентов. Правда, туда США не позвали. А вот в Ялту-1945 - да.

Передел зон влияния в мире давно является "идеей-фикс" для Трампа - он это не скрывал еще со времен первой его каденции. Так, еще в 2017 году состоялась встреча между тем же Путиным, Ангелой Меркель и Трампом, где российский диктатор предложил присутствующим "объединиться", "отбросив старые идеологические противоречия и геополитические игры". Тогда, правда, под предлогом борьбы с Исламским государством и "мировым терроризмом", что в то время было в тренде.

Эту идею крайне одобрительно оценил Трамп. А вот Меркель напомнила, что Путин сам является нарушителем спокойствия в Европе. В 2017 году это уже разглядела даже "близорукая" фрау, которая еще в 2014-2015 годах вместо давления на Кремль поддерживала строительство "Северных потоков" и разоружение Бундесвера. Последствия этой политики ЕС сейчас и разгребает, ведь оказался слабым и безоружным в "тисках" между США и РФ.

То есть уже тогда был "тектонический разлом" между Европой и американской MAGA-тусовкой, которой путинские идеи мощно пришлись по душе. И которая сейчас "выкристаллизовалась" в ту же трамповскую доктрину внешней политики США и в эту "ядреную пятерку", инициативу которой Белый дом как бы опровергает, но по каждому пункту отдельно с этим предложением почему-то все же соглашается. Опровергать начали, когда эту идею все участники (кроме РФ разве) просто высмеяли.

Но у американских "самоизоляционистов" есть собственный давний нарратив - доктрина Монро. Она появилась еще 2 декабря 1823 года, и стала благоприятной почвой для всех предшественников движения MAGA, которые называли себя иначе, но мысли высказывали все те же самые.

Мы точно знаем дату, поскольку именно в этот день произнес свою речь президент США Джеймс Монро, который фактически "застолбил" за собой все "американское" полушарие планеты. То есть он как бы и за изоляцию (от Европы), но за экспансию в Америке (в Южной в том числе).

Это было реакцией на тот же Венский конгресс в Европе, куда молодые Штаты просто не позвали. Считается, что Первая мировая состоялась только в ХХ веке. Но на самом деле Наполеоновские войны велись на всех континентах, кроме Антарктиды, ведь охватывали и колонии.

Более того, США были активным участником тех процессов. Ведь когда-то французы активно вооружали американских колонистов в борьбе против англичан. Хотя США не столько воевали против Наполеона, помня прошлое, сколько выкупали у него американские колонии за деньги. Те самые колонии, на которые претендовали европейцы (прежде всего британцы), а давали те деньги, на которые французы оплачивали свои войска для захвата Европы. "Business as usual", так сказать.

Именно в результате этой доктрины США получили мощный импульс к экспансии и захватили мирным или военным путем почти всю Северную Америку, а также некоторые Карибские территории, впоследствии начали вмешиваться в азиатские дела (филиппинцы подтвердят) и так далее.

И вот это все Трамп мечтает повторить, а точнее - "переписать". Для него Ялтинская конференция это лишь продолжение этого "периода величества" времен Монро, Линкольна (он тоже был республиканцем, кстати) и других президентов, которые превратили 13 маленьких колоний в мощнейшую державу мира.

Но превратили именно потому, что европейцы дрались между собой. США развивались, так сказать, "скачками" - каждый "скачок" соответствовал геополитической катастрофе в Старом Свете.

Наполеоновские войны (скачок), Весна народов середины XIX (еще скачок), Первая мировая война ("перепрыгнули" снова в Европу), Вторая мировая (США уже стали европейским гегемоном), Холодная война и разгар СССР. После "прыжка" 1991 года США стали единоличным гегемоном, который, однако, "не вывез" и теперь в кризисе.

Итак - Трамп ждёт и потакает новому кризису в Европе, чтобы США тогда вернулись вновь в качестве гегемона, и заодно переписали мировую историю на свой лад, вернув "старые добрые времена" эпохи колониализма и экспансионизма. И С5 как раз для этого и нужна Белому дому. Иначе как еще понимать откровенное попустительство Путину в нападении на ЕС (сокращение НАТО, таможенные войны) и провоцирование внутренних кризисов в Европе?

В этом и кроется его "любовь" к Путину, который рассуждает такими же реваншистскими шаблонами. Только если Трамп застрял в постнаполеоновском мире, то Кремль - в "хроническом" "Дне победы" после Второй мировой.

Собственно, "новую Ялту" как формат глобального договорняка между сильнейшими странами мира с перераспределением сфер влияния Путин начал предлагать без устали почти сразу после своего избрания президентом "Залесья" ("выселок" времен Руси), ныне известного как РФ.

Как сразу после образования Владимиро-Суздальского княжества и основания Москвы ранние московиты начали мечтать о перераспределении известного им мира ("собирание Руси", "Третий Рим" и т.д. - все из этого же нарратива), так потом и никогда и не заканчивали.

Так, в результате маниакальной экспансии вместо развития впоследствии и возникла Российская империя. Важным этапом в формировании мировоззрения и "величия" которой стали те же Наполеоновские войны и Венский конгресс по их итогам, где они, собственно, официально и заняли место среди "великих держав".

Если бы не Крымская война и война с Японией 1905 года, то Путин бы, вероятно, тоже мечтал о XIX веке, а так - только о 1945-м. Как и КНР, где до 1945 года банально не было еще Компартии...

Еще в Мюнхенской речи Путин заявил о своей идее перераспределения мира. Затем повторил в Валдайской речи в октябре 2014 года, а затем - в 2020 году. Каждый раз это было связано с Украиной и НАТО, ведь в 2007-2008 годах нас с грузинами могли принять в НАТО, но Меркель это заблокировала. Впрочем, все эти заявления показывают, насколько давно Кремль начал готовиться к своей экспансии. А Трамп только потом в эту историю "влез", и поэтому считает Путина чем-то вроде "наставника".

Несмотря на это, весь геополитический процесс XIX и ХХ века шел по логике упорядочения и формирования универсальных правил игры - Венский конгресс, Лига наций, ООН. Все шло от "дикого" колониализма к правовой системе и суверенитету. И США после Второй мировой, хоть и с оговорками, но были гарантом результатов многовекового развития. Сейчас они же хотят эту систему "откатить" назад, но пока не знают, куда именно, потому что им и другим авторитарным единомышленникам мешает куча противоречий.

А также - мешает Украина. Которая стала тем "камнем", из-за которого споткнулся Путин и вся его концепция "Новой Ялты". А значит - и "камбэк" доктрины Монро для Трампа застрял, и "коммунистической империи" для Си. Ведь мы должны были стать прецедентом и демонстрацией силы новых "гегемонов". А получился у Путина "пшик". А если ЕС на декабрьском саммите докажет свою самостоятельность и способность как геополитического центра, то это окончательно поломает все надежды экспансионистов. Вопрос репарационного кредита и блокирование вето Орбана станут индикаторами.

И результаты этих процессов мы увидим уже в январе-феврале - как раз тогда, когда и Буданов предсказывал что-то интересное.

Подождем.