Общественные деятели направили официальные письма в дипломатические представительства Канады, Финляндии и Латвии после того, как появились новые доказательства возможных коррупционных злоупотреблений в деятельности Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины", пишет kp.ua.

В распоряжение журналистов попала выписка из Единого реестра досудебных расследований - уголовное производство № 42025000000001058, которое было зарегистрировано 7 ноября 2025 года по признакам растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ). По данным следствия, должностные лица безосновательно выплатили более 6 млн грн вознаграждений членам Наблюдательного совета, что могло нанести ущерб государственному имуществу.

Параллельно с этим менеджмент "Лесов Украины" фигурирует в нескольких антикоррупционных производствах. В частности, генеральному директору Юрию Болоховцу ранее было сообщено о подозрении в незаконном обогащении, что расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Критика звучит и в адрес Председателя Наблюдательного совета - Алексея Кучера, который одновременно возглавляет Государственную регуляторную службу. По словам активистов, именно Кучер вместе с иностранными членами Совета продолжает демонстрировать молчаливую поддержку действующему менеджменту предприятия, несмотря на многочисленные коррупционные риски.

Общественные организации обвиняют Наблюдательный совет предприятия - в состав которого входят независимые специалисты из Канады, Финляндии и Латвии - в отсутствии надлежащего контроля над менеджментом. В обращениях к должностным лицам посольств указано, что молчание Совета на требования разобраться в ситуации ставит под вопрос добропорядочность его членов и не соответствует международным стандартам корпоративного управления.

В письме в Посольство Финляндии, в частности, говорится о возможных репутационных рисках для Янне Харьюнпаа, одного из независимых членов Совета, - в связи с тем, что уголовное производство касается выплат всем членам Наблюдательного совета и может поставить под сомнение легитимность полученных ими вознаграждений. Аналогичные обращения направлены в Посольства Латвии и Канады относительно Робертса Стрипниекса и Маркияна Витвицкого.

Как отмечают авторы обращений, иностранные специалисты могли не иметь полной информации о юридических деталях ситуации, и общественность стремится заблаговременно предупредить дипломатические учреждения о возможных последствиях для их граждан.

В заключении призывают: для предотвращения международного скандала Наблюдательный совет должен срочно дать публичную оценку ситуации, принять решение относительно руководства и инициировать независимый аудит. Промедление, по мнению авторов обращений, только усиливает подозрения и грозит превратить проблему в дипломатический кризис.

