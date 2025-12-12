Некоторые животные могут разгоняться до невероятной скорости.

Многих людей интересует вопрос, какое животное является самым быстрым на Земле. Как пишет IFLScience, в таком случае нужно выделить сферы, в которых они живут. Поэтому издание определило такие категории, как "Земля", "Море" и "Небо".

Самое быстрое животное на суше

Гепард является самым быстрым наземным млекопитающим в мире, который развивает скорость до 120 км/ч. Благодаря обтекаемому стройному телу и мощным мышцам, это животное может разогнаться от 0 до 60 км/ч за три секунды, преследуя свою добычу. Считается, что животные могут увеличить свою скорость на 10 километров в час за один шаг.

"Неудивительно, что добыча этих животных также может бегать спринтом - антилопа спрингбок может развивать скорость до 88 километров в час. И не забывайте о насекомых, особенно об австралийском тигровом жуке. Хотя максимальная скорость 9 километров в час не кажется такой уж быстрой, это означает, что это крошечное насекомое пролетает впечатляющие 125 длин своего тела каждую секунду, что позволяет ему ловить мух за считанные секунды", - добавляют в материале.

Самое быстрое животное в море

Существует некоторый спор относительно самого быстрого животного в море, поэтому в таком случае упоминаются два вида, а именно черный марлин и парусник.

"Однако общий консенсус, кажется, заключается в том, что черный марлин может опередить парусника со скоростью 128 километров в час, тогда как парусник развивает максимальную скорость 109 километров в час", - объснили в IFLScience.

Самое быстрое животное в небе

Самой быстрой птицей в мире является сапсан. Летая горизонтально со скоростью 88 км/ч, этот вид развивает впечатляющую скорость. Однако действительно впечатляющее зрелище открывается, когда эти птицы пикируют. Способность превышать 320 км/ч во время пикирования и ловли пищи достойна записи в книгу рекордов, добавляют в издании.

"Почетные упоминания на этот раз достаются белогорлому стрижу, который может лететь с комфортной скоростью 170 километров в час в горизонтальном полете, и золотому орлу, который занимает второе место после сокола-сапсана с впечатляющей скоростью пикирования 240 километров в час", - добавили в материале.

Также известно, что самым быстрым летающим насекомым в мире является австралийская стрекоза, которая может достигать скорости 58 км/ч, что делает ее самым быстрым видом насекомых.

Другие интересные факты о животных

