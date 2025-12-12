Песков заявил, что перемирие в Украине "станет обманом" и "запудриванием мозгов", а взамен "нужен долговременный мир".

В Кремле отвергли идею перемирия с целью проведения референдума в Украине. Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

Он, в частности, отметил, что перемирие в Украине "станет обманом" и "запудриванием мозгов", а взамен "нужен долговременный мир".

По его словам, мир в Украине должен обеспечиваться надежными гарантиями, и, мол, если перемирие нужно Украине для проведения территориального референдума, то "под таким предлогом это не пройдет".

Видео дня

"Если речь идет о том, чтобы создать повод для требований о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, конечно", - сказал Песков.

Вероятные референдум и выборы в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто на самом деле должен решать вопрос относительно украинских территорий, в частности, создание на части Донецкой области так называемой "свободной экономической" или, как говорят в РФ, "демилитаризованной" зоны. По его словам, это должен определять народ Украины путем выборов или референдума.

Также советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о возможном проведении выборов в Украине, первым условием для этого назвал объявление перемирия. "Во время предвыборной кампании и голосования не должны бить ракеты и дроны. На мой взгляд, достичь этого можно только через объявление перемирия", - сказал он.

