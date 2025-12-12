США считают такие удары инструментом давления на РФ, хотя признают риски глобального энергетического рынка.

Администрация президента США Дональда Трампа фактически дала Украине зеленый свет на удары по российскому "теневому флоту". Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Журналисты отмечают, что если при Джо Байдене Вашингтон опасался эскалации и выступал против атак на российские суда в международных водах, то с приходом республиканской администрации подход изменился.

По сведениям The Atlantic, Трамп не возражал против ударов по нефтяной логистике РФ в международных водах и в ряде случаев одобрял передачу Киеву разведданных, которые использовались для поражения объектов нефтяной инфраструктуры России.

Отмечается, что США считают такие удары инструментом давления на РФ, хотя признают риски глобального энергетического рынка.

Удары по судам "теневого флота" РФ

10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan. Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Оно шло максимальным ходом с выключенным транспондером. В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы.

