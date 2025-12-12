Бюджетная поддержка должна составить 90 млрд евро и будет предоставляться в течение двух лет.

В Еврокомиссии предлагают разделить будущий "репарационный кредит" на два направления - вооружение и бюджетная поддержка, которая должна составить 90 миллиардов евро на два года.

Как рассказала народный депутат и председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, этот вопрос обсуждался в ходе встречи с Бюджетным комитетом Европарламента.

"Рабочее предложение Еврокомиссии по "репарационному кредиту" - разделить кредит на 2 направления поддержки Украины: производство и закупка оружия (в Украине и ЕС), а также бюджетная поддержка. Бюджетная поддержка составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение двух лет - 2026 и 2027. Бюджетная поддержка может предоставляться в виде макрофинансовой помощи или в рамках Ukraine Facility", - написала Пидласа на своей странице в Facebook.

Она отметила, что условием предоставления такого финансирования точно будет продолжение и сохранение реформ в сфере верховенства права и антикоррупции.

"Украина вынуждена будет выплатить этот кредит только в случае получения репараций от России. Предложение Еврокомиссии должен одобрить Европейский совет (лидеры стран ЕС), прежде чем оно вступит в действие", - добавила депутат.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Еврокомиссия настаивает на достижении соглашения о продлении срока заморозки российских активов странами-членами Европейского Союза 12 декабря. Решение должны принять с использованием чрезвычайных полномочий, то есть большинством голосов, а не единогласно. Продление ареста росактивов - ключевой шаг к будущему привлечению средств для помощи Украине.

Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы на бельгийский депозитарий Euroclear. Решение приняли из-за "незаконных действий" компании Euroclear, наносящих ущерб Центробанку, а также из-за использования активов Банка России, рассматриваемых Еврокомиссией, без согласия российского регулятора.

