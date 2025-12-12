Актер сказал, что ему нужно время на осознание этой информации.

Отец одной из участниц "Холостяка" заявил, что его дочь пошла на романтическое реалити ради того, чтобы прорекламировать свой бизнес.

В девятом выпуске 14 сезона Тарас Цымбалюк пришел знакомиться с семьей владелицы свадебного агентства Дарьи Романец, которая живет в Днепре. Девушка предупреждала его, что ее отец имеет довольно жесткий характер, поэтому встреча может быть непростой.

Мать, сестры и коллега Даши приняли актера весело и приветливо, но отец был прохладнее и задавал "холостяку" более практические вопросы, интересуясь его зарплатой и взглядами на жизнь. В частности, он критически высказался о том, что Тарас уже успел дважды развестись.

Когда они отошли вместе пожарить мясо, мужчина признался, что не воспринимает серьезно это шоу и поиски любимой женщины таким образом. По словам отца, дочь подтолкнули к участию в проекте коллеги, а на самом деле она не искала себе кавалера.

"Они же поехали в первую очередь для того, чтобы прорекламировать свою свадебную студию. Сам понимаешь, чем больше клиентов, тем больше работы. Чем больше работы, тем больше денег зарабатываешь", - сказал он Цымбалюку.

Тарас ответил на это фразой "Дай Бог", но на бэкстейдже сказал, что нуждался во времени на осознание этой информации:

"Я не могу сказать, что это какой-то удар под дых или ведро холодной воды на голову. Я остановился в моменте, мне это было неприятно, я зафиксировал эту фразу. Но мне нужно было время, чтобы это осознать".

В то же время мама Даши в личном общении сказала, что дочь давно искала любовь и пришла на проект именно потому, что ее понравился Тарас.

