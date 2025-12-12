Осталось немного времени, чтобы сменить место отдыха, или лучше ко всему подготовиться.

Если вы планировали рождественско-новогодний отпуск в Испании, Португалии или Италии, вероятно, стоит еще раз продумать все детали, ведь местные аэропорты будут работать с перебоями. Как пишет Canarian Weekly, по всему региону анонсированы забастовки работников авиакомпаний и аэропортов в течение декабря.

В Испании уже сейчас наблюдаются проблемы с обслуживанием пассажирских рейсов из-за забастовки работников компании Azul Handling, предоставляющей услуги загрузки/разгрузки самолетов для группы Ryanair. Забастовка началась еще в августе и продлится до конца текущего года. В рамках забастовки персонал по несколько раз в день останавливает работу, что сказывается на обработке багажа пассажиров.

Работники требуют урегулировать вопрос оплаты сверхурочной работы и гарантировать сохранение рабочего места для тех, кто работает неполный день. Забастовка касается пяти аэропортов на Канарских островах, а также еще нескольких в материковой Испании и на Балеарских островах.

Компания Ryanair уже заявила, что не будет менять расписание рейсов, но признала, что могут возникать задержки из-за забастовки.

В Великобритании лондонский аэропорт Лутон будет работать с перебоями из-за многодневной забастовки персонала наземного обслуживания DHL. Бастовать будут в два этапа - сначала с 19 по 22 декабря, а затем еще раз с 26 декабря по 29 декабря. Эта забастовка затронет более 400 рейсов.

В Португалии и Италии также ожидаются забастовки, хоть Canarian Weekly и не приводит подробностей.

