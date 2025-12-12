Актер настроен решительно.

После недавнего разрыва с Аной де Армас 63-летний Том Круз активно ищет новую любовь и планирует строить отношения с представительницей А-list (неофициальный список самых востребованных, высокооплачиваемых и узнаваемых звезд кино, - УНИАН).

Об этом сообщает Radar Online, ссылаясь на инсайдеров из близкого окружения актера. По словам источника, Круз был убит горем после разрыва, но уже полностью готов двигаться дальше и подходит к поиску партнерши максимально решительно.

Актер долгое время жил в Великобритании и мечтал о романе с представительницей местной высшей аристократии. Знакомства в этом кругу оказались значительно сложнее, поэтому он сосредоточился на женщинах, с которыми его связывает киноиндустрия. В его "романтическом списке" оказались Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Деми Мур и Анджелина Джоли.

Особое внимание Круз якобы уделяет Шарлиз Терон. Еще в 2023 году актриса сказала, что была бы не против увидеть Тома во вселенной "Форсаж", и это, как утверждает инсайдер, вдохновило команду Круза активно советовать ему сделать первый шаг:

"Люди из окружения Тома с тех пор советовали ему связаться с Шарлиз, и теперь он говорит, что собирается это сделать".

Напомним, по данным СМИ, в отношениях Тома Круза с актрисой Аной де Армас все шло к свадьбе - актер даже искал им совместное жилье и готовил брачный контракт. Несмотря на все эти сообщения, этой осенью они разорвали отношения.

