13 декабря принято поздравлять скрипачей и молиться о прибавлении сил.

Дата 13 декабря интересна многими церковными и украинскими обычаями. В давних народных верованиях этот день считается несчастливым и даже опасным. Также сегодняшняя дата подарила Украине немало известных именинников.

Какой сегодня праздник церковный

Христиане чествуют многих святых по новому стилю - святых Евстратия, Ореста, Евгения, Евксентия и затворника Мардария Киево-Печерского. Староцерковный праздник сегодня - это День Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов Христа. В народных традициях он получил название Андрей Калита.

Какой сегодня праздник в мире

На планете отмечается Международный день скрипки. В честь него принято поздравлять скрипачей, а также устраивать концерты и мастер-классы по игре на инструменте.

Известно еще про такие всемирные праздники сегодня - День рождественского свитера, День какао, День попкорна.

Какой сегодня праздник в Украине

13 декабря на свет появились многие украинцы, которые вписали свое имя в историю. Среди самых известных рожденных в эту дату личностей - композитор Николай Леонтович, писатель Мыкола Хвылевой, политик Николай Дужий и историк Ярослав Дашкевич.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но вы можете насладиться выходным в субботу.

Какой сегодня праздник народный

Про этот день есть такие погодные пословицы:

какая погода сегодня, такой вся зима будет;

выпало много снега - к урожайному лету;

если резко похолодало, то морозы задержатся до февраля;

облака низко плывут - к заморозкам.

В народе говорили, что сегодня праздник удачный для домашних дел. По возможности старались не выходить из дома и не гулять в диких местах.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться об укреплении веры, прибавлении силы духа и мужества в преодолении испытаний.

Что нельзя делать сегодня

По давним верованиям сегодняшний день называли Ведьмины посиделки, поскольку считалось, что ведьмы активизируют свои силы. Чтобы не стать жертвой сглаза, приметы рекомендуют не смотреть в глаза незнакомцам и малознакомым людям, не делиться с ними планами, не рассказывать свои секреты и не принимать подарки.

