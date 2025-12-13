Исследователи считают, что потенциально еноты могут стать еще одним одомашненным видом, по типу собак или кошек.

В то время как в Украине городские агломерации постепенно осваивают лисы, питаясь на помойках вместо охоты, в США то же явление наблюдается с енотами. И последние исследования свидетельствуют, что эти полосатые хулиганы начали активно мутировать под влиянием новых условий существования, пишет earth.com.

Поскольку есть возможность сравнивать представителей городских популяций с теми енотами, которые продолжают обитать в дикой природе, отслеживание изменений является относительно простой задачей. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Zoology, зафиксировало хорошо заметные трансформации морды у городских енотов. Она уже в среднем на 3,56% короче, чем у их диких братьев. И это касается не какой-то конкретной популяции, а является стабильной тенденцией по всей территории США.

Чтобы выяснить это, зоологи проанализировали почти 20 000 фотографий, присланных волонтерами. Ученые убеждены, что речь идет о классическом примере эволюционного приспособления вида к новым условиям существования. В данном случае - к питанию на свалках и меньшей угрозе со стороны хищников.

Авторы исследования объясняют, что большее количество доступной пищи и относительная безопасность дают больше преимуществ особям с высокой толерантностью к присутствию людей и меньшим уровнем агрессивности. А поведение напрямую связано со строением тела животных. На этапе развития эмбрионов возникает меньше импульсов к формированию агрессивной особи с большими зубами и клыками, что и сказывается на форме морды.

По словам ученых, еноты в американских городах сейчас находятся на ранней стадии одомашнивания и фактически проходят те же процессы трансформации тела и поведения, которые в свое время проходили, например, волки, чтобы подстроиться к сосуществованию с людьми.

