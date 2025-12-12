Вероятно, чиновника отстранили от мирного процесса.

Министра армии США Дэна Дрисколла от мирных переговоров по завершению войны в Украине отстранил глава Пентагона Пит Гегсет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Хэгсет отстранил Дрисколла от переговоров после того, как тот якобы вышел за пределы своих полномочий.

"Было видно, что он чрезмерно проявляет инициативу, поэтому ему надавали по рукам", - сказал приближенный к ситуации собеседник издания.

В материале говорится, что Пентагон под руководством Гегсета погрузился "в атмосферу паранойи, хаоса и скандалов", а Дрисколл в основном держался в стороне от всего этого. Кроме того, как близкий друг вице-президента Джей Ди Вэнса он быстро приобретал авторитет в администрации США и становился "все более желанным партнером для европейцев благодаря опыту и сдержанности".

Дрисколл известен жестким стилем ведения переговоров

Как известно, в ноябре ему поручили представить президенту Украины Владимиру Зеленскому 28-пунктный мирный план. Во время этого визита он стал самым высоким по статусу должностным лицом администрации Трампа, который посетил Украину.

Европейские дипломаты, участвовавшие в этих переговорах, описывали Дрисколла как чиновника, который не был заинтересован в компромиссах по Украине. В то же время, отмечается, его жесткий стиль переговоров нравится Трампу.

The Telegraph пишет, что Дрисколл должен был снова прибыть в столицу Украины две недели назад, но этого не произошло. Украинской стороне также сообщали, что он будет в Париже на переговорах Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 декабря, но, отмечается, визит был отменен в последнюю минуту.

"Наша делегация была удивлена", - сказал украинский чиновник, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать".

Отстранение Дрисколла: что говорят в Белом доме

В то же время в Белом доме изданию отрицают влияние Гегсета на отстранение Дрисколла от переговоров.

"Любые анонимные источники, которые якобы имеют внутреннюю информацию о роли министра Гегсета, не знают, о чем говорят", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По ее словам, Трамп чрезвычайно доволен работой Гегсета, в частности "продажей американского оружия союзникам по НАТО, получением оперативных обновлений с фронта, участием в разведывательных брифингах президента и тому подобное". Также Келли похвалила и Дрисколла, который "оказал большую помощь, собирая отзывы украинцев для формирования соглашения".

Дэн Дрисколл: что о нем известно

Как сообщал ранее УНИАН, в ноябре высшее руководство армии США, в частности министр армии Дрисколл и начальник штаба Рэнди Джордж, прибыло с необъявленным визитом в Украину в рамках усилий по ускорению окончания войны. СМИ писали, что целью поездки является "привлечение украинских властей к решению мирных переговоров с РФ, зашедших в тупик".

По версии The Wall Street Journal, Трамп отправил в Киев военных, надеясь, что "Москва может быть более открытой" к переговорам при посредничестве представителей армии. Один из чиновников администрации США отмечал, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа.

Позже The Washington Post рассказывал, что Дрисколл - бывший банкир и близкий друг Вэнса, а также что он произвел впечатление на сотрудников Белого дома как один из самых талантливых членов администрации.

По данным Financial Times, между Дрисколлом и нынешним главой Пентагона Гегсетом существует конфликт, и эти разногласия между чиновниками высокого уровня в настоящее время являются "одним из хуже всего хранимых секретов Вашингтона". Если Гегсет будет вынужден уйти в отставку, тогда именно Дрисколл может стать ключевым претендентом на должность руководителя Пентагона, писало издание. При этом министр армии США уже дал понять, что хочет возглавить Пентагон.

