Люди со здравым смыслом избегают этих 11 фраз, чтобы сохранить продуктивное общение и положительное влияние на окружающих.

Специалисты по эмоциональному интеллекту назвали 11 фраз, которые не употребляют люди с настоящим здравым смыслом, поскольку такие высказывания могут унижать, провоцировать конфликты или полностью обесценивать собеседника.

По данным клиники Positive Reset Eatontown, фразы вроде "Ты слишком чувствителен" или "Вы слишком преувеличиваете" фактически заставляют человека сомневаться в своих чувствах.

"Такие слова говорят вам, что ваша эмоциональная реакция неправильная или неуместная", - объясняют в клинике.

А терапевт когнитивно-поведенческой терапии Лиза Джонстон добавляет: высказывание "Успокойся" почти всегда имеет противоположный эффект.

"Когда человеку приказывают успокоиться, это лишь усиливает эмоциональное состояние и провоцирует защитную реакцию", - говорит она.

В перечень фраз, которых избегают здравомыслящие люди, вошли:

- "Я такой/такая, какой есть" - потому что это отказ от развития;

- "А я же тебе говорил" - фраза, которая только усиливает чувство провала;

- "Это не твое дело" - слишком агрессивное установление границ;

- "У тебя никогда не получится" - деморализующее выражение;

- "Это не моя проблема" - сигнал отсутствия партнерства;

- "Это несправедливо" - жалоба, которая не дает практического результата;

- "Это не входит в мои должностные обязанности" - позиция, которая блокирует развитие.

Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта заменяют резкие формулировки на конструктивные, не обесценивают чувства других и используют общение для укрепления, а не разрушения отношений, отмечают психологи.

