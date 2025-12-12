Издание отмечает, что некоторые украинские дроны-перехватчики стоят всего 2500 долларов.

Украинские войска все еще используют устаревшие пулеметы и стрелковое оружие для защиты от российских воздушных атак, даже несмотря на рост популярности дешевых дронов-перехватчиков, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что перехватчики дронов, вооруженные небольшими боеголовками, которые летят прямо на цели или взрываются вблизи, чтобы уничтожить их в воздухе, стали важным инструментом для Украины, которая борется за защиту от усиленных российских атак.

Однако у Украины все еще нет достаточного количества таких дронов, и они не всегда являются лучшим инструментом для каждого перехвата. Поэтому украинские военные рассказали изданию, что такое оружие остается практически запасным вариантом.

Заместитель командира мобильного подразделения противовоздушной обороны Сил территориальной обороны Украины Алексей сообщил, что его войска проходят обучение по использованию новых дронов-перехватчиков для усиления своего арсенала.

Подразделение военного, которое защищает от российских атак город Ирпень Киевской области использовало пулемет M2 Browning калибра 50, установленный на платформе пикапа, для борьбы с российскими дронами, которые враг регулярно запускает по территории Украины.

По данным издания, Россия в начале этого года начала модифицировать свои беспилотники, чтобы они могли летать быстрее и на большей высоте, а еще чтобы пулеметы не смогли их сбивать.

Подразделение Алексея все еще использует Браунинг, но в последнее время он не нанес ни одного удара, поскольку российские дроны выходят за пределы его возможностей.

По мнению украинского военного, защитники будут решать, какое оружие лучше всего соответствует их потребностям в конкретный момент.

"Силы обороны всегда используют все доступные средства сдерживания, а пулемет сейчас является одним из самых дешевых средств, если в его радиусе действия находятся воздушные цели противника", - пояснил Алексей.

Специальный оператор 4-го полка рейнджеров Украины, который ранее работал с Браунингом в подразделении противовоздушной обороны отметил, что это оружие является надежным и военные могут освоить его за считанные дни.

В статье отмечается, что российские ударные дроны не всегда поддерживают стабильную высоту полета, поэтому становятся уязвимыми для Браунинга.

Однако, как заявляет заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Егор Черниев изданию, ему хотелось бы видеть переход к новым возможностям.

Украинский чиновник отметил, что воздушные силы все еще в основном используют "устаревшее оружие", включая пушки, для борьбы с российскими дронами.

В то же время Черниев отметил, что Украина быстро заменяет это оружие на дроны-перехватчики, которые, по его словам, являются "гораздо более эффективными".

"Из-за нехватки финансирования и ограниченной помощи от наших партнеров мы еще не смогли внедрить использование дронов-перехватчиков повсеместно и в необходимом объеме", - отметил украинский чиновник.

Из-за ограниченных возможностей, как отмечает издание, экипажи вынуждены полагаться на старые варианты, которые являются полезными, но не всегда хорошо подходят для борьбы с этой угрозой.

В материале отмечается, что дроны-перехватчики появились в начале этого года как главный приоритет обороны Украины, поскольку эти системы являются недорогими и могут производиться в больших количествах. Они являются одними из последних инноваций на поле боя и важной технологией, поскольку Россия только усиливает свои атаки по стране.

Издание поделилось данными, что некоторые украинские дроны-перехватчики стоят всего 2500 долларов, тогда как стоимость российских ударных беспилотников оценивается в 35 000 долларов по самой низкой оценке.

Оборонная промышленность Украины сейчас производит сотни дронов-перехватчиков ежедневно, а украинские военные уже неоднократно показывали на видео, как сбивают российские ударные и разведывательные дроны.

Роль дронов в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о готовности страны обменять украинские дроны с Польшей на истребители МиГ-29. По словам Боднара, Польша может получить от нашего государства "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя". Он отметил, что речь идет о современном оборудовании, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши.

Также мы писали, что наземные дроны приобретают все большую популярность, но они значительно уступают небольшим воздушным беспилотникам. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что сейчас беспилотные летательные аппараты обеспечивают около 60% всех ударов по вражеским целям. Сырский поделился данными, что в ноябре украинские БпЛА выполнили более 304 тысяч миссий, поразив или уничтожив около 81 500 целей.

