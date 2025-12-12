Часть Одессы осталась без света до Нового года, - энергетики

Некоторым жителям "жемчужины у моря", по предварительным оценкам, свет обещают восстановить 31 декабря.

В результате последнего российского обстрела значительная часть Одессы осталась без света. Повреждения оказались настолько сложными, что ряду потребителей обещают восстановить электроснабжение в течение трех следующих дней - по предварительным оценкам, до конца 15 декабря. Для некоторых предварительные сроки еще жестче - ориентировочно до 31 декабря.

Об этом говорится в комментариях под сообщением о восстановлении после очередного обстрела энергетических объектов Одесской области на странице ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"Восстановление электроснабжения зависит от технического состояния сетей, уровня повреждений и возможности безопасного выполнения работ. Мы подключаем дома поэтапно, чтобы стабилизировать систему и обеспечить питание критических объектов", - объясняют энергетики.

Одесситка в комментариях под сообщением компании 12 декабря спросила, когда восстановят электроснабжение в ее доме на что получила ответ: "Ориентировочное время восстановления - после 20:00 15.12.2025р"

Другой жительнице "жемчужины у моря" света придется ждать еще больше: "ориентировочное время восстановления - после 23:00 15.12.2025р. Но работы могут быть продлены".

Части одесситов, по их словам, свет обещают восстановить аж в конце года. В компании не отрицают, что на восстановление света может понадобиться более двух недель, но отметили, что это "ориентировочное время восстановления".

Сотрудники ДТЭК призывают жителей проверять актуальную информацию по конкретным адресам в соответствующих каналах компании.

В ДТЭК Одесские электросети добавили, что "аварийные работы ведутся в Одесском, Приморском и Пересыпском районе".

Ранее ДТЭК сообщал, что в ночь на 12 декабря Россия нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области.

"Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области", - отметили энергетики.

Под удар также попал энергообъект другой компании.

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

Россия продолжает систематические атаки украинской энергетики. В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес удар по энергетическим объектам восьми областей. Вследствие атаки потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях временно оставались без электроснабжения. Вследствие удара по Одесской области тысячи людей временно остались без тепла.

В ночь на 12 декабря по "городу у моря" снова массированно ударили российские дроны. В результате атаки часть города осталась без света и воды.

