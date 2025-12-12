'Без страха': звезды выпустили музыкальный альбом-посвящение Сухопутным войскам ВСУ

Его назвали художественным манифестом для чествования и сплочения бойцов Сухопутных войск.

Украинская платформа Культурные силы выпустила ко Дню Сухопутных войск ВСУ, который празднуют 12 декабря, музыкальный альбом "Без страху".

Большинство песен создали музыканты с боевым опытом, а сами композиции посвящены конкретным боевым бригадам. Например, музыкант и продюсер Саша Чемеров написал песню для 72-й бригады имени Черных запорожцев, использовав девиз подразделения "Україна або смерть". А пехотинец Ян Шипула написал для 53-й ОМБр имени Владимира Мономаха музыку на стихотворение Александра Олеся "Мономах".

В целом альбом "Без страху" насчитывает девять композиций. Ян Шипула, участник Культурных сил, который ранее служил в 53-й бригаде, характеризует его так:

Видео дня

"Эти песни писались как для своих побратимов и сестер. Песню о Мономахе на стихи Александра Олеся я написал еще во время боев за Бахмут. Это стихотворение ярко показывает князя как воина и эффективного менеджера. В наше время он точно был бы боевым командиром на фронте и имел бы непоколебимый авторитет среди бойцов".

Певец и музыкант Мирослав Кувалдин вспоминает, что написал трек "Залізний дух" еще в 2014 году, когда ездил на фронт как волонтер. По его словам, тогда среди популярных среди военных песен был и "русский рок", поэтому он захотел создать украинскую песню о воинах.

"Песню написал за одну ночь. И теперь мы ее перезаписали в новой аранжировке именно для альбома "Без страху". Ведь эта песня - не только о 24-й бригаде, а обо всех железных бригадах, которые идут к победе. Мне кажется, что эта песня будет резонировать со многими подразделениями Сухопутных войск", - добавил Кувалдин.

Культурные силы называют альбом художественным манифестом для чествования и сплочения бойцов Сухопутных войск в день их профессионального праздника. Прослушать его можно на канале Cultural Forces Music. В треклист попали следующие песни:

Сухопутні Збройних сил - Грім & Культурні сили (слова - Віталій Грім, музика - Пет Севенспруф)

Без страху (присвята 33-й ОМБр) - Woїn Kloc & Культурні сили (слова і музика - Олександр Ремез)

Плем’я - REMEZ, Миколай Сєрга, Karrabuss & Культурний Десант (слова та музика - Олександр Ремез, Максим Бондарчук, Миколай Сєрга)

Мономах (присвята 53 ОМБр) - Ян Шипула & Культурні сили (слова - Олександр Олесь, музика - Ян Шипула, Андрій Мартиненко)

Україна або смерть (присвята 72-й ОМБр) - Культурні сили і 72 бригада (слова та музика - Саша Чемеров)

Хроніки бойового медика - Dr. Spark (слова - Сергій Савіцький, Марина Magiya, музика - Андрій Андрійчук)

Сухопутні війська - Тур & Культурний Десант (слова - Артур Лабʼяк, музика - Олег Федосов)

Бʼємо ворога - Trench Orderly (слова та музика - Trench Orderly)

Залізний дух (посвята 24-й ОМБр) - Мирослав Кувалдін & Інструментально-бліндажний ансамбль шансону (слова та музика - Мирослав Кувалдін)

Также ко Дню Сухопутных войск на Аллее защитников в Киеве установили памятный знак "Сухопутные войска" - в честь тех, кто держит фронт, и вечной данью уважения тем, кто уже навеки в строю.

"Сухопутные войска объединяют различные подразделения - от штурмовых частей до армейской авиации. Благодаря их слаженной работе этот род войск является самым многочисленным и мощным в составе ВСУ. Именно поэтому на памятном знаке изображены четыре меча - символ силы, рыцарской чести и преемственности поколений. Соединяясь в центре, они прорывают вражескую линию - это метафора единства всех подразделений, действующих вместе ради победы. Знак установлен по инициативе ГШ ВСУ, Командования СВ ВСУ, КМВА и Культурных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, с утра в День Сухопутных войск на телеканалах в ротации ролик-посвящение от Культурных сил.

Вас также могут заинтересовать новости: