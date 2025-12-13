Обнаруженная конструкция виселицы позволяла судебным властям Гренобля вешать и выставлять напоказ до восьми человек одновременно.

Французские археологи обнаружили остатки виселицы XVI века, где после казни выставлялись тела осужденных. Тела мужчин и нескольких женщин затем хоронили в братских могилах неподалеку. Об этом пишет Live Science.

В ходе раскопок недалеко от Гренобля в 2024 году археологи Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружили квадратное кирпичное сооружение и 10 погребальных ям, датируемых XVI веком.

Интересно, что эти открытия первоначально озадачили археологов, которые полагали, что сооружение и захоронения могли быть частью колонии прокаженных, кладбища католической часовни или военного кладбища. Но археологи изучили исторические строительные записи, которые показали наличие деревянной виселицы, что позволило им сделать вывод о том, что они обнаружили место публичных казней в Гренобле.

На основании археологических находок и строительных записей 1544-1547 годов, виселица имела размеры около 8 метров с каждой стороны и восемь каменных столбов высотой около 5 метров. Выступающие из столбов поперечные балки образовывали виселицу - конструкцию в стиле палача, которая служила как для казни, так и для демонстрации осужденных.

Отмечается, что обнаруженная конструкция виселицы позволяла судебным властям Гренобля вешать и выставлять напоказ до восьми человек одновременно.

В массовых захоронениях археологи идентифицировали 32 человека, большинство из которых были мужчинами. Исторические архивы раскрыли имена двух мужчин, казненных на виселице и, вероятно, похороненных в одной из ям.

Протестант Бенуа Кройе был обвинен в участии в нападении на Гренобль в 1573 году, а Шарль Дю Пюи Монбрюн был лидером гугенотов Дофине до своей казни в 1575 году. Оба были приговорены к смерти за восстание против королевской власти. В заявлении INRAP говорится:

"Захоронение осужденного таким образом было способом продления вынесенного при жизни приговора до смерти; поэтому лицам, найденным во время раскопок, было намеренно отказано в погребении. Некоторые из людей в ямах также подверглись позорному обращению после смерти, включая расчленение и обезглавливание".

Важно, что обнаружение виселицы и погребальных ям дает археологам новые сведения об исторических местах правосудия. По-видимому, в Гренобле в качестве метода применения смертной казни был заброшен в начале XVII века из-за изменения политических и религиозных норм.

