Кровяное давление и здоровье сердца также зависят от повседневных привычек.

Высокое кровяное давление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как сердечные заболевания и инсульт. Хотя лекарства помогают, но питание, физические упражнения и даже некоторые травы и специи могут играть важную роль в контроле ситуации.

Издание Very Well Health выяснило, какая специя снижает давление.

Базилик

Базилик содержит соединения, которые могут помочь снизить высокое кровяное давление. Он содержит антиоксидант под названием эвгенол, который, как считается, действует как природный блокатор кальциевых каналов.

Чеснок

Чеснок – один из самых богатых источников серосодержащих соединений, в том числе аллицина, который может помочь расслабить кровеносные сосуды и способствовать здоровому кровообращению. Некоторые исследования даже показали, что экстракт чеснока может влиять на кровяное давление аналогично некоторым лекарствам.

Тимьян

Тимьян богат розмариновой кислотой, которая поддерживает кровоток, расслабляет кровеносные сосуды и может даже бороться с воспалением. Некоторые исследования на животных даже показали, что розмариновая кислота может блокировать ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), значительно снижая кровяное давление.

Петрушка

Петрушка - хороший источник витамина C и каротиноидов, антиоксидантов, которые придают растениям их окраску. Эти антиоксиданты могут помочь снизить кровяное давление и уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого" холестерина, которые являются факторами риска сердечных заболеваний.

Семена сельдерея

Семена сельдерея могут помочь снизить кровяное давление, действуя как блокаторы кальциевых каналов. Исследования на людях показали многообещающие результаты для людей с высоким кровяным давлением. Они также богаты клетчаткой, важным питательным веществом для здоровья сердца, и поддерживают нормальный уровень кровяного давления.

Имбирь

Имбирь также может действовать в организме аналогично блокатору кальциевых каналов и ингибитору АПФ для лечения различных заболеваний. Он также может способствовать здоровому кровообращению, поэтому многие люди пытаются использовать имбирь для снижения артериального давления.

Корица

Некоторые исследования на животных показывают, что корица расширяет и расслабляет кровеносные сосуды, снижая кровяное давление. Исследования на людях также показывают, что регулярное употребление корицы может способствовать поддержанию здорового давления наряду с другими методами лечения.

Ранее УНИАН писал, можно ли пить кофе при высоком кровяном давлении.

