Силы обороны освоили системное использование наземных роботизированных комплексов (НРК) в логистических целях и теперь планируют систематизировать применение НРК-камикадзе. Об этом в комментарии УНИАН рассказал заместитель командира танкового батальона из состава 33-й отдельной механизированной бригады, пожелавший остаться анонимным.

"В основном по состоянию на сейчас, поскольку мы это все только осваиваем, мы уже освоили логистическое направление. В дальнейшем мы планируем ударное направление, то есть применение НРК-камикадзе, а также ударные пулеметные, гранатометные дроны для того, чтобы, в первую очередь, противника уничтожать на поле боя без применения пехотинцев", - отметил он.

Также он рассказал об обучении операторов НРК. По его словам, в Украине есть учебные центры, где проводят первичное ознакомление операторов наземных дронов и подразделений.

"Мы пошли своим путем. Мы сами приобретали свои, как говорится, болячки и сами освоили этот НРК. Почему? Потому что обучение в учебном центре - очень длительное. В условиях современной войны, в условиях того темпа, который сейчас есть у нас, мы не можем себе позволить на большое время людей откладывать. Поэтому сами освоили, благодаря Третьей отдельной штурмовой бригаде, 108-му отдельному штурмовому батальону Вовки до Винчи 59-й отдельной штурмовой бригады. Благодаря им мы смогли выйти на этот уровень", - отметил заместитель командира.

Как отметил военный, сейчас их бригада может обеспечить более 10 тонн полезной нагрузки на позицию в месяц, в последующие месяцы это уже может быть 20-30 т.

Кроме того, он пояснил, что для того, чтобы управлять НРК, достаточно одного человека за пультом.

"Но это будет малоэффективно. Потому что в среднем одна логистическая миссия по протяженности у нас до 20 км. Средняя скорость НРК - 6-7 км. То есть, если даже математически посчитать, туда и обратно - это четыре часа минимум, если все будет хорошо. Четыре часа концентрации, четыре часа сидеть с пультом и не двигаться довольно трудно. Поэтому мы используем три человека: два оператора НРК и один пилот", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, командир батальона НРК AlterEgo 93-й ОМБр Холодный Яр Александр с позывным "Электрик" рассказал, что в сегодняшней войне важно воевать не "луками и стрелами", а использовать новейшие технологии и подходы, в том числе построение логистики под землей.

По его словам, на сегодня воздушные и наземные дроны перебрали на себя очень много функций, прежде всего, на переднем крае. "Если раньше приходилось для корректировки артиллерии разведчикам лезть на дерево с биноклем, то сейчас это все уже годами полностью перебрали дроны", - подчеркнул он.

