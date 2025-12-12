Потеря единодушия среди стран НАТО является одной из целей Путина в его войне против Украины.

Несмотря на значительные потери и медленное продвижение на фронте, в последнее время российский диктатор Владимир Путин выглядит достаточно уверенно и считает собственные победы. Почему это так, объяснил колумнист журнала Foreign Policy Майкл Хирш.

Он напомнил, что за четыре года полномасштабного вторжения в Украину Путин захватил менее 20 процентов украинской территории и "полностью провалил свою цель - лишить украинцев права на государственность". В ответ на это выросло и усилило оборону НАТО.

"Но с другой точки зрения, Путин имеет веские основания выглядеть таким уверенным: похоже, что он достигает успеха в своей большей цели - разделить и ослабить то, что условно называют "Западом" - страны, входящие в состав НАТО. И это значительная часть того, чего российский диктатор пытался достичь с самого начала, говорят многие наблюдатели за Россией", - написал автор.

По его словам, это стало особенно очевидным после фиаско последних недель, когда переговоры, организованные президентом США Дональдом Трампом, превратились в "какофонию путаницы, в которой американцы и европейцы предлагали абсолютно несовместимые мирные предложения и гневно обвиняли друг друга в подрыве переговоров".

А одни из последних замечаний Трампа о слабой Европе и передаче Путину украинского Донбасса, по мнению обозревателя, перекликаются с недавно опубликованной администрацией Трампа Стратегией национальной безопасности. В ней, напомнил он, содержится предположение, что Европа находится под угрозой потери своей "западной идентичности", а президент США сейчас сосредотачивается на "восстановлении стратегической стабильности с Россией".

"Для Путина все это равнозначно преждевременному рождественскому подарку - очень большому", - добавил автор.

Он привел слова бывшего старшего советника Государственного департамента по вопросам внешней политики Брюса Джентлсона:

"Это была мотивация Путина с самого начала вторжения: он думал, что НАТО не удержится. Но раньше этому противодействовали администрации Байдена и ключевые европейские лидеры. А теперь, когда посредником стал Трамп, Путин получил еще один шанс разделить Запад".

Автор добавил, что с "российской стороны существует гораздо больше единодушия в поддержке вторжения, чем с западной стороны против него". Поддержка войны среди россиян остается на высоком уровне, отсутствуют протесты даже среди зарубежной российской диаспоры. В то же время наблюдаются ожесточенные разногласия относительно взглядов на развязывание войны не только между США и европейцами, но и между администрацией Трампа и Республиканской партией.

Путину все-таки небезразлично общественное мнение

Между тем Путин, по мнению Томаса Грэма из Совета по международным отношениям, вопреки западным представлениям, гарантирует поддержку своей автократии в регулярных опросах общественного мнения. Он отметил, что Кремль проводит очень много опросов: "Они действительно обеспокоены тем, что люди могут сделать, если будут недовольны. Они следят за пульсом".

Также он пишет, что потери россиян в войне имели меньшее влияние на общественное мнение, чем ожидалось, из-за политики Путина, которая в значительной степени полагается на добровольцев и наемников (часто тех, кто имеет судимости или не имеет перспектив). Западные санкции также не сдерживали Москву так сильно, как надеялись, ведь Китай и Индия продолжают покупать значительное количество российской нефти и газа.

Он делает вывод, что пока расходятся позиции западных стран, и пока россияне будут одобрять политику Путина, у российской армии будет преимущество в ресурсах. Особенно в человеческих, в отличие от украинских сил, которые "имеют ограниченный запас человеческих ресурсов и боеприпасов и, по многим военным оценкам, страдают от регулярных отключений электроэнергии".

Влияние войны на российскую экономику

Напомним, что после длительного периода роста, российская экономика ослабла. А рост потребительских расходов ослаб в большинстве регионов. Это объясняется продолжающимся спадом после военного бума.

В то же время, как отметил ведущий эксперт и автор книги о путинской экономике, кремлевский режим готов к ухудшению экономической ситуации. Он считает, что глава Кремля не согласится на "мирный план" Трампа, несмотря на экономические выгоды для России. Ведь для Путина выгода измеряется не деньгами, а расширением сферы влияния, и для этого ему нужно захватить Украину.

