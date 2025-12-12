Православный праздник сегодня в народе называют Евстратиев день.

13 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, которые погибли за веру в III-IV веках. Какие обычаи связаны с этой датой, какие приметы соблюдали предки, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

13 декабря (дата в старом календаре - 26 декабря) православные чтут память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария.

Евстратий Севастийский жил в III-IV веках. В тот период проходили жесткие гонения на христиан императором Диоклетианом. Первым арестовали пресвитера Авксентия и бросили его в темницу. Когда об этом узнал военачальник Евстратий, тайно принявший крещение, то открыто заявил о своей вере – его также отправили в тюрьму, а затем и казнили. Известно, что перед смертью он произнес молитву - "Величая, величаю Тя, Господи…", ее и сегодня читают на субботней монастырской службе.

Погибли также пресвитер Евгений юный воин Орест и Мардарий. По преданию, Мардарий перед казнью молился "Владыко Боже, Отче Вседержителю…" - эта молитва сейчас названа его именем и читается после третьего часа богослужения.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

13 декабря по юлианскому календарю почитают святого Андрея Первозванного - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также про сам день Андрея Первозванного.

О чем просят в молитвах этого дня, обычаи и чего нельзя делать сегодня

В молитве к святым Евстратию, Евгению, Авксентию, Оресту и Мардарию обращаются с просьбами укрепить дух и веру, дать спокойствия для сердца, а также сил преодолевать жизненные испытания.

В народе день называют Евстратиев день, но есть и другое название - "Ведьмины посиделки". Наши предки верили, что ведьмы именно сейчас особенно активны, подстерегают людей у порога и пытаются проникнуть в дом.

Поэтому 13 декабря советуют не выходить из дома поздно вечером, а особенно - идти в лес. День рекомендуют посвятить домашним хлопотам и подготовке к Рождеству.

В праздник 13 декабря Церковь призывает избегать сквернословия, ругани, зависти, лени и лжи, не отказывать в помощи и милостыне, а тем, кто постится, - не нарушать правила Рождественского поста.

В народе есть свои запреты:

не советуют оставлять веник у входа - чтобы нечисть не "замела" солнце;

не подметают и не моют пол - можно "вымести" удачу и достаток;

не поднимают ничего с земли - вещь может нести чужой негатив или болезнь.

Также в этот день ни в коем случае нельзя нарушать один запрет: сегодня строго запрещается ругаться и сквернословить - считается, что в иной случае ведьма может "упасть на голову", обрушить тяжелый предмет или "наградить" болезнями спины и суставов.

Приметы на 13 декабря

Сегодня природа подсказывает, какой будет зима, урожай и даже весь следующий год:

если сегодня выпал снег - будет лежать до апреля;

небо прояснилось и мороз - к богатому урожаю;

облака быстро идут - начнутся холода;

сороки, галки или воробьи ходят по снегу - потепление близко.

Самая загадочная примета дня: если дым из трубы крутится вихрем, будто его кто-то толкает, значит, в доме прячется ведьма. Спокойный ровный дым - нечисть обходит жилище стороной.

