В свою очередь посольство России в Берлине это опровергло.

Германия обвинила Россию в кибератаке на свою систему управления воздушным движением и кампании по дестабилизации во время недавних федеральных выборов в стране и вызвала посла России в Берлин для ответа на эти обвинения. Об этом пишет Le Monde.

"Ответственность за эту кибератаку несет ГРУ (Государственная разведка) России, которая произошла в августе 2024 года против немецкой системы управления воздушным движением и которую Берлин явно приписывает хакерской группе APT28, также известной как Fancy Bear. Во-вторых, мы можем теперь официально заявить, что Россия посредством кампании "Буря 1516" пыталась повлиять и дестабилизировать как недавние выборы в Бундестаг [немецкий парламент, в феврале], так и, в настоящее время, внутренние дела Федеративной Республики Германия", - заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

В свою очередь посольство России в Берлине это опровергло.

Видео дня

"Российский посол категорически отверг обвинения в причастности российских государственных структур к этим инцидентам и, в более общем смысле, к деятельности хакерских групп", - говорится в пресс-релизе российской дипломатической миссии.

По словам представителя Германии, Берлин располагает "абсолютно неопровержимыми доказательствами" причастности Москвы к этим двум случаям, но не будет вдаваться в подробности, чтобы защитить работу своих разведывательных служб, заявил представитель. Он также объявил, "в тесной консультации с нашими европейскими партнерами, о ряде ответных мер, чтобы заставить Россию заплатить за свои гибридные атаки".

Гибридная война РФ против ЕС

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года европейские страны обвиняют Россию в ведении против них "гибридной" войны - сочетания нетрадиционных методов, которые могут включать саботаж и дезинформационные кампании.

По данным компании Gen Digital, специализирующейся на кибербезопасности, крупнейшие в мире хакерские группы - российская Gamaredon и северокорейская Lazarus, - объединили свои усилия в распространении вредоносного программного обеспечения (ПО).

Вас также могут заинтересовать новости: