Для знакомства со своей семьей Тарас выбрал троих девушек.

В пятницу, 12 декабря, в эфир вышел девятый выпуск романтического реалити "Холостяк-14", в котором Тарас Цымбалюк познакомился с родителями девушек-участниц.

УНИАН собрал для вас хронологию событий, отметив самые интересные моменты. Напомним, что участницы и сам актер находятся в шаге от финала, который должен завершиться выбором одной девушки.

Выпуск начался с того, что Тарас приехал в Хмельницкий на знакомство с семьей Ирины Пономаренко. 26-летняя модель повела его в свое "место силы" в парке, где они вместе посадили дерево, а затем повела играть в теннис.

Из-за проигрыша Ирочке пришлось исполнять желание Тараса - он захотел, чтобы она поцеловала его в шею. Свидание закончилось долгими поцелуями.

Следующей "остановкой" было место встречи с мамой модели Натальей и братом Ярославом. Мальчику не понравились камеры и он просил убрать их, но его внимание удалось отвлечь. Во время разговора у Цымбалюка возникло ощущение, что мама Иры мало знает о событиях в ее жизни, а сама девушка испытывает недостаток внимания и разговоров.

С отцом участницы не удалось пообщаться, потому что мужчина живет на временно оккупированной территории, поэтому Ирочка не захотела подвергать его опасности. В то же время мама показала Тарасу детские фотографии дочери и рассказала, что ее дочь всегда любила выделяться среди других. Тарас ответил так:

"Ирочка прекрасная у вас. Очень особенная".

Надин Головчук, которая также занимается моделингом в Хмельницком, пригласила Тараса на романтическое свидание в заброшенном здании. 26-летняя девушка предложила ему выпустить эмоции и побить посуду в комнате с плиткой.

После этого они принялись разрисовывать друг друга красками, а потом пошли в таких образах на романтическую совместную фотосессию.

Родители Надин рассказали Тарасу, что их дочь с детства была непоседливой и постоянно встрявала в какие-то неприятности. Мама девушки увидела в ней влюбленность в "холостяка", а отец признался, что беспокоится, чтобы она не осталась после шоу одна со своими надеждами.

Сам Тарас увидел, что модель росла в любви, которую ей давали все члены семьи. Он рассказал, что ему очень понравилась встреча с ее родителями.

Следующее свидание состоялось в Днепре - владелица свадебного агентства Дарья Романец привела Тараса на прогулку в яхт-клуб, чтобы показать ему атмосферу особенного для нее города. Девушка дала ему приглашение на чужую свадьбу, чтобы ближе познакомить со своей профессией.

Когда они прибыли на место, оказалось, что Даша устроила ему свидание-сюрприз на крыше. Они пообщались, а потом вместе танцевали вальс. Тарас сказал, что между ними действительно до сих пор ощущается определенный "барьер", однако у всех разный темп сближения.

Девушка призналась, что ее папа может не выйти к камерам, потому что не хотел участвовать в шоу. Однако уже дома оказалось, что он изменил решение. Его разговоры с Тарасом были напряженными, хотя сестры и мама Даши и пытались разрядить обстановку.

Во время личного общения отец заявил, что его дочь пошла на шоу ради того, чтобы сделать рекламу своему свадебному агентству, а не для поиска любви. Мама позже заверила "холостяка", что Даша подала заявку именно из-за того, что ей понравился актер.

"Я не могу сказать, что это какой-то удар под дых или ведро холодной воды на голову. Я остановился в моменте, мне это было неприятно, я зафиксировал эту фразу. Но мне нужно было время, чтобы это осознать", - признался Тарас.

Цымбалюк потом рассказал, что на встрече с родителями Даши чувствовал дискомфорт и отсутствие поддержки.

Последним состоялось свидание с менеджером Анастасией Половинкиной. 30-летняя девушка родом из Харькова, но сейчас живет в Киеве. Она пригласила на знакомство своих родителей, подругу и крестную. Перед встречей они с Тарасом приехали на картинг и посоревновались в скорости.

"Холостяк" вместе с семьей девушки лепили вареники. Отец Насти признался, что она в этой жизни борец и редко делится плохими новостями с родителями. Крестная сказала, что девушка полностью отдается отношениям, а ей хотелось бы, чтобы она и получала от партнера.

После приятного дня Тарас и Настя пошли в ее комнату, где вместе лежали на кровати и целовались.

На церемонии роз девушки увидели, что на столике оставили только два цветка, хотя уйти должна была только одна из них.

Цымбалюк сказал Даше, что наконец-то нашел причину "барьера" между ними - он объясняет это словами отца о том, что она пришла на шоу ради пиара. Затем он признался, что ждал от нее опровержения этих слов, но девушка решила не оправдываться. На бэкстейдже Дарья заявила, что это было лишь мнение ее отца и на самом деле ей больно покидать шоу.

Когда свои розы получили Настя и Надин, Тарас подозвал Ирочку и подарил ей кольцо. Пока девушка радовалась, он сказал, что проведет ее на улицу. Все поверили, что это настоящее прощание, однако в машине оказалась роза. Кроме того, Тарас хочет, чтобы она первой познакомилась с его семьей.

Напомним, в прошлом выпуске шоу покинули три участницы - Ирина Кулешина, Ольга Дзундза и Оксана Шанюк.

