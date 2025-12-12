Отмечает, что должно быть перемирие, обеспечено участие бойцов в избирательном процессе и возможность голосования переселенцам.

Для проведения выборов в Украине участники переговорного процесса должны обеспечить решение трех базовых вопросов до их начала.

Об этом написал в Telegram советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорит о готовности Украины к выборам и просит парламент подумать, как изменить Конституцию и законодательство, чтобы провести выборы во время войны. При этом Подоляк отмечает, что перед этим участники переговорного процесса должны обеспечить решение трех базовых вопросов.

"Первое - безопасность. Во время предвыборной кампании и голосования не должны бить ракеты и дроны. На мой взгляд, достичь этого можно только через объявление перемирия", - отмечает он.

По его словам, второй принцип - реализация избирательного права. "Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта протяженностью более 1200 километров. Сотни тысяч украинцев принимают в них участие, и не меньше проживает в прифронтовых зонах. Как обеспечить их право избирать и быть избранными? Ответ: перемирие", - подчеркнул Подоляк.

Он считает, что третий вопрос - финансирование. "У нас миллионы переселенцев, и это обусловливает значительно более сложную и дорогую логистику избирательных процедур", добавил Подоляк. При этом отметил, что поиск таких колоссальных средств не должен быть проблемой только Украины.

"Если на эти три вопроса будут найдены ответы, мы готовы", - подчеркнул Подоляк.

Выборы в Украине - последние заявления

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа провести выборы в Украине. По его словам, он готов к выборам.

При этом подчеркнул, что США и страны Европы должны помочь обеспечить безопасность в условиях, когда Россия не прекращает полномасштабную войну против Украины.

Зеленский призвал депутатов фракции "Слуга народа" и украинских парламентариев подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения".

