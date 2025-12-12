Вода не заменит лекарств от диабета, но все же она играет определенную роль для предотвращения высоких показателей.

Людей, которые имеют диабет или находятся в группе риска по этой болезни, волнует вопрос, как поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Конечно, важно правильно питаться. Но, кроме того, может помочь и поддержка водного баланса, пишет Prevention.

Эксперты отмечают, что вода однозначно не заменит никаких лекарств от диабета, но все же она играет определенную роль для предотвращения высоких показателей. По словам диетолога Сапны Перувембы, если вы не пьете достаточно воды, уровень сахара в крови может повыситься.

"Когда вы обезвожены, содержание воды в крови падает, а это означает, что сахар, который уже есть в крови, становится более концентрированным. Поскольку около 92% плазмы крови состоит из воды, даже легкое обезвоживание может вызвать заметное повышение уровня глюкозы в крови", - говорит она.

Диетолог и магистр наук Джейми Бахам сравнила этот эффект с разницей между водой и сиропом: кровь человека, который хорошо увлажнен, будет жидкой и водянистой, тогда как кровь человека, который не пьет достаточно воды, будет гуще и будет содержать более высокую концентрацию сахара. По данным медицинской системы Университета Мэриленда, даже легкое обезвоживание может вызвать повышение уровня сахара в крови на 50-110 мг/дл (миллиграммов на децилитр) у людей с диабетом.

Снижает ли вода уровень сахара в крови

"Вода - полезное средство для поддержания метаболизма, но она не является средством для лечения высокого уровня сахара в крови и не может заменить инсулин или лекарства от диабета. Она может немного помочь организму, но не собьет всплеск уровня сахара после еды и не избавит от длительной гипергликемии самостоятельно", - говорит доктор медицинских наук, эндокринолог Виктория Финн.

Впрочем, существует несколько способов поддержания здорового уровня сахара в крови благодаря воде.

"Питьевая вода помогает вашим почкам фильтровать избыток глюкозы из кровотока через мочу. Чем больше вы увлажнены, тем эффективнее ваш организм может выводить лишний сахар. Достаточное потребление воды также влияет на такие гормоны, как вазопрессин, которые играют определенную роль в регулировании уровня сахара в крови", - говорит Перувемба.

Исследование, опубликованное в журнале Диабет и метаболические расстройства, показало, что употребление воды перед каждым приемом пищи помогает снизить уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом второго типа.

Эти эффекты также помогают предотвратить ложно завышенные показатели уровня сахара в крови, говорит Финн.

"Даже легкое обезвоживание может привести к концентрации глюкозы в крови, из-за чего показатели будут выглядеть выше, чем они есть на самом деле", - утверждает эксперт.

Она добавила, что это проблема, поскольку ложно завышенные показатели могут привести к неправильному лечению, что может быть опасным. Поэтому, по ее словам, всегда хорошей идеей является выпить немного воды и проверить уровень сахара еще раз.

Может ли вода помочь при диабетическом кетоацидозе

Диабетический кетоацидоз (ДКА) - серьезное осложнение, распространенное при диабете первого типа.

"ДКА возникает, когда организму не хватает инсулина, чтобы использовать глюкозу для получения энергии. Это заставляет организм сжигать жир, образуя кетоны, которые опасно подкисляют кровь", - отметила Финн.

Она подчеркнула, что хотя поддержание водного баланса может способствовать поддержанию уровня сахара в крови, употребление только воды не может ни предотвратить, ни остановить ДКА.

"ДКА в основном вызван дефицитом инсулина, а не недостатком воды. Как только начинается выработка кетонов, его можно остановить только путем введения инсулина и оказания неотложной медицинской помощи", - рассказала эндокринолог.

Сколько воды пить, чтобы снизить уровень сахара в крови

Независимо от того, у вас преддиабет, диабет или нормальный уровень сахара в крови, вам следует пить одинаковое количество воды, объяснили диетологи.

"Людям с высоким уровнем сахара в крови не обязательно пить больше воды, чем всем остальным. Но поскольку обезвоживание может повысить уровень сахара в крови у этих людей, контроль потребления жидкости становится еще важнее", - отметила Перувемба.

Рекомендуемая суточная норма потребления воды составляет примерно 2,7 л для женщин и 3,7 л для мужчин. По словам медиков, около 20% этого количества обычно поступает из пищи, поэтому женщинам следует выпивать не менее 2 л воды и других жидкостей ежедневно, тогда как мужчинам - 2,9 мл, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Ранее УНИАН писал, как снизить сахар в крови. Отмечалось, что одним из способов контроля глюкозы в организме является употребление корицы. Ученые доказали, что эта специя у людей с диабетом второго типа со временем снижает уровень сахара на 0,1%. Кроме того, она также может улучшить чувствительность к инсулину.

