В Таиланде нашли мертвой 33-летнюю инфлюенсерку и модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгору (псевдоним - Mary Magdalene), известную своими радикальными пластическими операциями.
Как пишет The Sun, тело женщины обнаружили возле высотного отеля в городе Патонг. Она, вероятно, погибла после падения с балкона девятого этажа всего через несколько часов после прибытия на однодневное проживание. Точную причину смерти установят врачи.
Незадолго до гибели модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте финальную сцену из фильма "Шоу Трумэна" и детское фото. Впоследствии она даже изменила никнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied", чем вызвала беспокойство среди подписчиков.
Мари стала всемирно известной благодаря своим экстремальным косметическим операциям, на которые потратила более 400 тысяч долларов. Она имела импланты 38J, татуировала глаз в неоновый зеленый, пережила взрыв грудного импланта и даже утверждала, что осуществила деликатные модификации тела, из-за которых чуть не умерла во время операции. В то же время она была хорошо известной художницей с собственным психоделическим стилем.
До популярности женщина росла в строгой религиозной семье, а в юности сбежала от ограничений, начала работать танцовщицей, а позже - эскорт-моделью. В 21 год она сделала первую пластическую операцию, после чего полностью изменила внешность.
Напомним, летом этого года стало известно о гибели популярной украинской блогерши Наты Лайм. По словам ее друга, девушка выпала с балкона.