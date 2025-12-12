Женщина оставила подписчикам прощальное послание.

В Таиланде нашли мертвой 33-летнюю инфлюенсерку и модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгору (псевдоним - Mary Magdalene), известную своими радикальными пластическими операциями.

Как пишет The Sun, тело женщины обнаружили возле высотного отеля в городе Патонг. Она, вероятно, погибла после падения с балкона девятого этажа всего через несколько часов после прибытия на однодневное проживание. Точную причину смерти установят врачи.

Незадолго до гибели модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте финальную сцену из фильма "Шоу Трумэна" и детское фото. Впоследствии она даже изменила никнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied", чем вызвала беспокойство среди подписчиков.

Видео дня

Мари стала всемирно известной благодаря своим экстремальным косметическим операциям, на которые потратила более 400 тысяч долларов. Она имела импланты 38J, татуировала глаз в неоновый зеленый, пережила взрыв грудного импланта и даже утверждала, что осуществила деликатные модификации тела, из-за которых чуть не умерла во время операции. В то же время она была хорошо известной художницей с собственным психоделическим стилем.

До популярности женщина росла в строгой религиозной семье, а в юности сбежала от ограничений, начала работать танцовщицей, а позже - эскорт-моделью. В 21 год она сделала первую пластическую операцию, после чего полностью изменила внешность.

Напомним, летом этого года стало известно о гибели популярной украинской блогерши Наты Лайм. По словам ее друга, девушка выпала с балкона.

Вас также могут заинтересовать новости: