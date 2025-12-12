Супруги ждут девочку.

Грузинский бизнесмен, главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария в третий раз станет отцом.

В пятницу, 12 декабря, его жена Лиза Чичуа опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное видео с гендер-пати, во время которого они узнали пол следующего ребенка. Розовый цвет, который взлетел над воздушными шариками, свидетельствует о том, что пара ждет девочку:

"Ребенок N3 скоро появится".

Благодаря участию в "Холостяке" Иракли получил широкую известность в Украине, поэтому под сообщением пару поздравляют с беременностью не только грузинские, но и украинские поклонники.

Макацария познакомился со своей будущей женой Лизой Чичуа в Грузии, он сделал ей предложение на вершине горы в Тбилиси. Пара сыграла пышную свадьбу в грузинских традициях 23 июля 2022 года, а затем обвенчалась. Лиза младше Иракли на 17 лет. В июне 2023 года у супругов родился сын Георгий, а в конце января 2025 года на свет появилась их дочь Нина.

Напомним, в финале шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария выбрал Алену Лесик - 21-летнюю модель из Харькова. Он подарил ей кольцо и признался в чувствах в заключительном эпизоде проекта. Однако после шоу их отношения не стали длительными, пара впоследствии разошлась.

