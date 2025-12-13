В Турции нашли древнюю фреску, доказывающую ключевой библейский мотив об Иисусе

Уже ранние христиане изображали Иисуса, как Доброго Пастыря.

На стене древней подземной гробницы в Турции была обнаружена цветная фреска III века, изображающая Иисуса, который идет по полю в окружении коз. Он предстает как молодой безбородый мужчина в простой тунике с козой на плечах. Как пишет Daily Mail, находка одного из важнейших образов Библии, подтверждает, что ранние христиане использовали те же образы и титулы для Иисуса, что и в Новом Завете. В частности, прослеживается мотив Доброго Пастыря.

Турецкие чиновники отметили, что находка является уникальной. Подчеркивается, что это единственный известный пример раннехристианской эпохи такого рода за пределами Италии.

Фреска была обнаружена во время раскопок в некрополе Хисардере, который расположен в районе Изник города Бурса, одном из крупнейших древних захоронений региона. Этот некрополь датирован II-V веками нашей эры и содержит разнообразные типы захоронений. Среди них есть характерные для Изника камерные гробницы с терракотовыми крышами, тяжелые каменные саркофаги, вертикальные плиты-цистные могилы и просторные гипогеи, вырубленные глубоко в земле.

Вдоль северной стены расположена приподнятая платформа, выложенная квадратными терракотовыми плитами, где клали умерших. Непосредственно за ней сохранилась редкая фреска "Добрый Пастырь".

Гробница, построенная во времена, когда регион назывался Анатолией. Сохранилось три стены и потолок, также покрытый фресками.

Особенностью гробницы является изображение человеческих фигур, что является редкой чертой местного погребального искусства. На западной стене изображена супружеская пара, вероятно, жители гробницы, которая представлена как аристократы. Их высокий социальный статус передается через изысканную одежду и украшения.

Сопутствующая сцена, несмотря на христианский контекст гробницы, сохраняет элементы языческой традиции, изображающие потустороннюю жизнь как вечный праздник.

До того, как крест стал главным символом христианства, ранние верующие часто использовали мотив Доброго Пастыря для выражения своих убеждений. Изображение Иисуса с овцой на плечах символизировало защиту, спасение и божественное руководство, что позволяло христианам выражать свою веру в то время, когда откровенная религиозная образность была еще редкостью.

Эксперты отметили, что фреска, найденная внутри гробницы, символизирует переход от языческих к христианским верованиям.

Значение находки

Археологи отметили, что недавно найденная фреска предоставит ценную информацию о раннехристианской иконографии, погребальных практиках римской эпохи и распространении христианства в Анатолии.

Эта находка также подтверждает статус Изника как главного религиозного и исторического центра, ведь именно здесь в 325 году нашей эры состоялся Первый Никейский собор, который заложил основы христианской доктрины.

Исследователи надеются, что раскопки в некрополе Хисартепе могут дать новые фрески, надписи или артефакты, которые прольют больше света на мультикультурную и религиозную историю древней Никеи.

История Анатолии

Анатолия, также известная как Малая Азия, была стратегическим перекрестком между Азией и Европой, где встречались многочисленные цивилизации. Здесь жили древние народы, в частности хетты, а позже этот регион стал частью великих империй, таких как Римская и Византийская, и в конечном итоге стал сердцем современной Турции.

Древнейшие формы поклонения в Анатолии были языческими, но христианство начало распространяться в регионе с начала I века после распятия Иисуса.

Турция является важным центром раннего христианства, ведь здесь апостолы путешествовали после распятия, строили церкви и служили местным жителям. Особо отмечено, что первая отдельная христианская церковь и первое зафиксированное использование термина "христианин" произошли в древнем городе Антиохия (современная Антакья).

После падения Иерусалима в 70 году нашей эры Анатолия стала важным центром для распространения христианства.

