Запорожская областная военная администрация передала новую партию техники на сумму более 16 миллионов гривен подразделению 225-го отдельного штурмового полка, работающего на одном из самых горячих отрезков Запорожского фронта - Гуляйпольском направлении.

Военные получили:

6 беспилотных авиационных комплексов;

около 100 БпЛА;

90 квадрокоптеров типа Mavic и MAMUT;

более 100 аккумуляторов и генераторов.

По словам военнослужащего 225-го ОШП, условия работы на Гуляйпольском направлении остаются сложными из-за дождей, туманов и низкой видимости. Военные часто вынуждены работать "вслепую" и ориентироваться по местности, используя низкие частоты для полетов.

"Мы защищаем Гуляйполе. Враг постоянно пытается штурмовать. Мы не представляем, как можно воевать без дронов. Если в 2023 году на артиллерию приходилось 60-70% ущерба, то сейчас это приходится на дроны, а на артиллерию 30-40%. Если у нас зоны, где мы не можем заходить, мы делаем доставку нашей пехоте большими дронами. FPV-дроны - это поражение техники, пехоты. Спасибо громадам Запорожской области - все это будет использовано для того, чтобы как можно дольше сдерживать врага, который пытается штурмовать эту местность", - отметил боец.

Запорожская область остается лидером среди регионов Украины по масштабам закупки беспилотников. В начале 2024 года в области создали совместный оборонный фонд, объединив часть средств областного бюджета и бюджетов громад.

За 2024-2025 годы регион:

направил 4,6 млрд грн на поддержку армии,

заключил более 1000 договоров на закупку техники и оборудования,

обеспечил 240 подразделений Сил обороны десятками тысяч единиц техники.

В ОВА подчеркивают, что поддержка защитников остается приоритетом, а системное обеспечение техникой - ключевым фактором сдерживания российских штурмов на Запорожском направлении.

