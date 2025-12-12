Также поражены места сосредоточения живой силы врага.

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Он задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

Отмечается, что в районе цели были зафиксированы взрывы и мощный пожар.

Видео дня

Кроме того, как сообщили в Генштабе, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.

Атака по НПЗ в Ярославле

Как сообщал УНИАН, утром российские паблики писали, что беспилотники атаковали НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, что в более 700 км к северо-востоку от Москвы. Отмечалось, что прозвучало семь взрывов.

В сети появились фото и видео с ярким заревом и столбом дыма над промышленной зоной. Перед инцидентом местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о "беспилотной опасности" в регионе.

Стоит отметить, что "Славнефть-ЯНОС" производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, реактивное топливо и масла, что имеет стратегическое значение для экономики и военной машины страны-агрессора.

