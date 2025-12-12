Поклонников поблагодарили за многолетнюю поддержку.

В команде украинского певца Степана Гиги официально подтвердили его смерть, однако о причинах потери артиста не сообщили.

В Instagram-аккаунте артиста появилось трогательное сообщение с благодарностью поклонникам Степана за все годы их любви. Официальную информацию о прощании и церемонии чествования певца обещают обнародовать завтра:

Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов. Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы дарили Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него бесконечно важной".

Как сообщал УНИАН, о смерти Степана Гиги стало известно сегодня вечером. По данным журналистов, он умер в реанимации Первого медицинского объединения Львова.

Ранее в сети сообщали, что певец находится в коме после двух операций, в результате одной из них ему ампутировали ногу. Пиарщица народного артиста довольно эмоционально отреагировала на эти сообщения, отметив лишь, что он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии.

