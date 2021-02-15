Следователи выясняют обстоятельства произошедшего / фото vsn.com.ua
В России на мусоросортировочном заводе Тобольска на ленте обнаружили тело младенца.
Читайте такжеРаскрыта тайна синих собак в РоссииОб этом сообщается на сайте управления СК по Тюменской области.
14 февраля сотрудники завода нашли на ленте тело ребенка.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.
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