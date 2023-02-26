Граждане страны-агрессора отметили, что это просто "позор".

Российская пропаганда привлекла "тяжелую артиллерию" для того, чтобы "нейтрализовать" новые санкции Европейского Союза против РФ. На этот раз санкции "призвал" и артист цирка Амаяк Акопян.

Как сообщает "КП", циркача позвали успокоить народ на фоне новых санкций. Тот попытался это сделать "заклинание" со странным смыслом

"Ахалай-махалай, санкции сжигай", - заявил иллюзионист.

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Впрочем, "заклинания" россияне не оценили. В комментариях к новости большинство из них подняли на смех эту новость. Русские называют иллюзиониста "тяжелой артиллерией" и считают, что его закликание - позором.

"Пророки" на росТВ

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Кстати, афганский математик на росТВ появляется по меньшей мере во второй раз. Перед этим в эфире одного из федеральных каналов афганский "пророк", которого выдают за "посланника Ванги", якобы "напророчил" приближение падения Европейского Союза.

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