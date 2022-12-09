По его словам, РФ может использовать стратегию США по этому вопросу.

Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин журналистам после саммита в Кыргызстане. По его словам, РФ может использовать стратегию США по этому вопросу.

"Мы думаем об этом. Если мы говорим об ударе, что обезоруживает, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров", - сказал Путин.

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Таким образом он сослался на стратегию США по применению высокоточных ракет для превентивного удара. Сейчас доктрина России предполагает использование ядерного оружия в качестве крайней меры в случае угрозы существованию государства.

Угрозы Путина ядерным оружием

С начала полномасштабной войны России против Украины в Москве не раз угрожали применением ядерного оружия по территории нашей страны. СМИ писали, что весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможное использование ядерного оружия против Украины.

7 декабря Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустопорожними".

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