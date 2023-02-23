Мольфарка считает, что все будет в огне.

Гуцульская мольфарка Мария предсказала страшные события для всего человечества. Она считает, что землетрясения в Турции стали "знаками конца света". На этом бедствие для Земли не закончится.

По словам мольфарки, мир должен "очиститься". Поэтому, когда она говорит о конце света, она имеет в виду конец для всего человечества. А планета, считает мольфарка, останется. Не станет только людей.

Однако конец человечества будет не в ближайшее время, утверждает женщина. Жизнь будет меняться постепенно. Конец наступит не через одно поколение, утверждает мольфарка.

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Она не исключает, что может произойти новое землетрясение. Также может произойти какое-то другое стихийное бедствие.

"Может быть землетрясение, может быть стихия... Все будет в огне, все будет гореть. Но не так скоро",-рассказала мольфарка для YouTube-канала "Гуцулендия".

Также мольфарка переживает из-за того, что полномасштабная война против Украины, которую начала почти год назад РФ, может повлиять на ситуацию с голодом в мире. Из-за постоянных обстрелов, заминированных полей и оккупации территорий урожая может быть меньше, считает женщина.

Напомним, ранее астролог предсказала период тотальной катастрофы та рассказала, чего ждать в ближайшие дни.

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