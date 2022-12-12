Таким образом российские чиновники хотят "поддержать боевой дух и воодушевить на подвиги" свое пушечное мясо.

Министерство обороны РФ собирает в Санкт-Петербурге музыкальные инструменты для отправки своим оккупационным войскам в зоне боевых действий на территории Украины.

Как сообщает Радио Свобода, музыкальные инструменты нужны пока еще живым российским оккупантам для "поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги".

Так, для войны против Украины российским войскам требуется баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары, балалайки.

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Россиянам предлагают отдавать музыкальные инструменты на безвозмездной основе.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину.

Однако, благодаря ВСУ, "русские ваньки" провалили поставленные их диктатором задачи по захвату нашей страны и успешно "мрут как мухи" на поле боя. Так, после вчерашнего дня домой поедут еще 620 пакетированных россиян, а общее число боевых потерь российской армии с февраля достигло 94 тысяч 760 военных.

Но смерти своих сограждан Путина не смущают. Он сравнил ликвидацию россиян на войне со смертями в ДТП или от алкоголизма; и добавил, что на все - "воля Господа".

Недавно стало известно, что Русская православная церковь подготовила для оккупантов, которые убивают украинцев, молитвенники с молитвой о диктаторе Владимире Путине. В тексте его величают "архистратигом - верховным командующим Божьего войска".

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