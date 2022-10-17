В России не собираются принудительно лечить мобилизованных, которые имеют проблему с алкоголем.

В Российской Федерации на территории одного из регионов - в Забайкальском крае - нескольких мобилизованных вернули домой.

Некоторые российские мобилизованные отправленные по домам из-за того, что у них были проблемы с алкоголем, рассказал депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулев в эфире одного из российских каналов.

По его словам, мобилизованных, которые имеют проблему с алкоголем, принудительно лечить не будут.

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"Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна - как за бутылкой сбегать", - заявил он.

Мобилизация в России 2022 - важные новости

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября после ряда провалов российских войск в Украине объявил в РФ частичную мобилизацию. Мобилизовать в России должны были только тех военных, которые находились в запасе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что призвать планируют до 300 тысяч россиян. Позже появилась информация, что в РФ призывают даже тех, кто не находился в запасе. Мужчины начали массово покидать Россию, в частности, пытались выехать в Грузию и Казахстан.

В конце сентября в Дагестане была достаточно массовая акция протеста, однако силовики жестко разобрались с протестующими.

Позже начала появлятся информация о том, что мобилизованные россияне умирали еще до того, как попадали в Украину. Военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов сказал, что мобилизованные мрут, поскольку в РФ почти исключили медкомиссии из мобилизационного процесса.

Также сообщалось, что Россия отправляет на фронт неподготовленных людей.

14 октября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 222 тысячи мужчин, и частичная мобилизация в ближайшее время завершится.

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