РФ потеряла около 94 тысяч 760 военных / фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

Защитники Украины мощно обновили потери РФ. Рашисты, пришедшие на нашу землю с войной, мрут, будто мухи. ВСУ дают врагу достойный отпор.

На странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщается, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) РФ потеряла около 94 тысяч 760 военных, из которых в сутки "мінуснули" 620 рашистів. 

Кроме этого враг потерял:

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  • танков - 2966 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+4),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) ед,
  • специальная техника - 169 (+2).

В Генштабе также подчеркнули, что точные данные уточняются.

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