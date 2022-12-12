За минувшие сутки защитники Украины отправили "к Кобзону" еще 620 оккупантов.

Защитники Украины мощно обновили потери РФ. Рашисты, пришедшие на нашу землю с войной, мрут, будто мухи. ВСУ дают врагу достойный отпор.

На странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщается, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) РФ потеряла около 94 тысяч 760 военных, из которых в сутки "мінуснули" 620 рашистів.

Кроме этого враг потерял:

Видео дня

танков - 2966 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,

артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+4),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) ед,

специальная техника - 169 (+2).

В Генштабе также подчеркнули, что точные данные уточняются.

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