Российский диктатор пришел к полной деконструкции мифа о своем величии после десятилетий удачных авантюр.

Мятеж Евгения Пригожина окончательно разрушил десятилетиями выстраиваемый образ Владимира Путина как гениального геополитического стратега и всепобеждающего военного лидера. Об этом пишет издание Newsweek на основе интервью с несколькими аналитиками

"До своего полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Путин во всем мире имел репутацию стратегического гения, который всегда знал, как хорошо разыграть свои карты", – говорится в статье.

Сконструировать этот образ помогла не только госпропаганда, но и серия военных авантюр, которые оказались удачными для Путина. Издание приводит список этих авантюр – пятидневная война в Грузии в 2008 году, которая "провозгласила возрождение России как военной державы", аннексия Крыма "без единого выстрела", вызвавшая "лишь прохладную реакцию на Западе", война на Донбассе и вмешательство в сирийскую гражданскую войну.

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"Провал западных замыслов в Сирии и поддержка Башара Асада сделали его похожим на своего рода геополитического стратега", — отметила преподаватель кибербезопасности в Университете Джорджа Вашингтона Хатуна Мшвидобадзе.

После восьми лет конфликта на Донбассе Путин считал, что полномасштабное вторжение в Украину приведет к захвату Киева в считанные дни. Но это вторжение обернулось для Кремля чередой военных катастроф и ударом по имиджу самого Путина.

Но самой большой угрозой авторитету российского диктатора стал бунт наемников "ЧВК Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. И плохо в этом бунте было все – начиная с того факта, что наемники смогли без боя захватить Ростов-на-Дону и пройти почти весь маршрут до Москвы, заканчивая отсутствием какого-либо наказания для мятежников в конечном итоге и всеобщей уверенностью, что Путин сбежал из Москвы в разгар кризиса.

"Путин вышел из кризиса ослабленным. В ходе развернувшегося мятежа не было никаких признаков общественной поддержки президента, а две вооруженные колонны бойцов Вагнера не вызвали сильного военного ответа со стороны Вооруженных сил России", — сказал доцент кафедры российских, восточноевропейских и евразийских исследований Смит-колледжа в Нортгемптоне (Массачусетс) Том Робертс.

Хуже того, мятеж вагнеровцев обернулся тяжелыми военными потерями для России. Помимо сбитых мятежниками самолетов и вертолетов, Россия потеряла и саму "Группу Вагнера", которая до недавних пор была важной частью военной машины РФ. Теперь же госпропаганда вынуждена ругать наемников, которых еще недавно превозносила.

"Мало того, что вооруженные силы разваливаются, кремлевские пропагандисты теряют свою хватку", — говорит профессор русского языка и гуманитарных наук в Карлтон-колледже Дайан Немец Игнашев.

Мятеж Пригожина – последние новости

После мятежа "Вагнера" в России были уволены или отстранены около 15 топ-офицеров, еще 13 – задерживали для допросов. По данным The Wall Street Journal, генерала Сергея Суровикина, к примеру, до сих пор допрашивают в Москве, однако обвинение в совершении преступления ему не было предъявлено.

Между тем в РФ завершается разоружение самой "Группы Вагнера" – у наемников забирают вооружение и военную технику. По данным, Минобороны РФ, у наемников отобрали более 2 тыс. единиц вооружения и техники, в частности, самоходные артиллерийские установки, буксируемую артиллерию, РСЗО, танки, бронетранспортеры и автомобильную технику.

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