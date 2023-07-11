Он назвал восстание в России экстраординарным событием.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что мятеж "вагнеровцев" стал "последней главой в драме Путина и Пригожина".

В интервью Андреа Митчелл он назвал мятеж прямым вызовом авторитету Путина и основным предпосылкам войны против Украины. По его мнению, теперь Путин "явно пытается что-то сделать". "Я не думаю, что мы увидели последнюю главу в этой драме", - цитирует его CNN.

Госсекретарь повторил, что восстание Пригожина является внутренним делом России, однако назвал его "действительно экстраординарным событием".

Видео дня

"16 месяцев назад Россия стояла на пороге Киева, столицы Украины. А теперь, всего пару недель назад, наемники, созданные самим Путиным, стоят на пороге Москвы", - сказал он.

Мятеж в России: последние новости

Напомним, в конце июня Пригожин начал свой "поход на Москву", однако в последний момент развернул войска. Кремль разрешил ему и его боевикам безнаказанно уйти в Беларусь.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, пригожинский мятеж поддержали 14 российских генералов.

Недавно в Кремле заявили, что Путин 29 июня около 3 часов общался с Пригожиным и командирами "Вагнера". Российский диктатор якобы предложил им варианты трудоустройства.

Вас также могут заинтересовать новости: