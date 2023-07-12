У "вагнеровцев" отобрали тысячи тонн разных боеприпасов, утверждают в российском Минобороны.

В РФ завершается разоружение частной военной компании "Вагнер" - у наемников забирают вооружение и военную технику.

Средства поражения, которые имела ЧВК, принимала регулярная армия РФ, сообщает российское Минобороны в Telegram. По его данным, у наемников отобрали более 2 тыс. единиц вооружения и техники, в частности, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, минометные комплексы, стрелковое оружие, реактивные системы залпового огня "Град", танки, бронетранспортеры и автомобильную технику и более 2,5 тыс. тонн разных боеприпасов.

По данным Минобороны РФ, десятки переданных армии единиц техники еще ни разу не применяли на поле боя.

"Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения вооруженных сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению", - утверждают в министерстве.

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"Вагнеровцы" 24 июня устроили бунт в России - захватили военные объекты в Ростове-на-Дону, а также в Воронеже и начали двигаться колоннами на Москву. Наемники уничтожили, в том числе несколько вертолетов и редкостный российский самолет. Стоит отметить, что перед началом бунта главарь ЧВК Евгений Пригожин обвинил подконтрольных Минобороны РФ российских военных в ударе по тыловому лагерю наемников.

Бунт в РФ завершился в тот же день, когда начался, и очень резко - Пригожин после разговора с российским диктатором Александром Лукашенко, который прошел с ведома лидера россиян Владимира Путина, унял своих пособников. Сообщалось, что наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на беларускую землю.

26 июня Пригожин рассказал, что бунт начался после того, как стало известно, что ЧВК решили расформировать "в результате интриг, непродуманных решений", и подразделение должно было перестать существовать в начале июля.

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