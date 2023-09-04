Он рассказал, как удалось провести эту операцию.

Украинская разведка обнародовала документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказала, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ.

Спецоперация украинской военной разведки имела кодовое название "Синица". 28-летний российский капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета, служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае. В фильме он рассказал детали операции.

"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет", - говорит Кузьминов.

По его словам, военная разведка смогла организовать безопасный коридор. "Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение. [...] Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Видимо, дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился", - добавил пилот.

Кузьминов заявил, что поступил так, поскольку выступает против агрессивной войны и не хочет быть причастным к военным преступлениям.

"То, что сейчас происходит - это просто геноцид украинского народа: как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно одержит победу в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что прежде всего надо ценить человеческую жизнь... никто не хочет этой войны", - добавил офицер.

Также он призвал других российских пилотов поступить так же. "Вы нисколько не пожалеете. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-то откроете, то свое мнение измените в корне", - заявил он.

Пилот передал Украине Ми-8: что известно

Напомним, 23 августа в СМИ появилась информация о том, что российский Ми-8 приземлился на украинской военной базе.

В украинской разведке заявили, что это была спецоперация - российский пилот добровольно перегнал вертолет, перед этим его семью незаметно вывезли из России.

Российские провоенные каналы пытались опровергнуть это, уверяя, что якобы держат связь с семьями экипажа.

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