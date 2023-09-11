Экс-президент РФ угрожает Европе военным вторжением.

Бывший президент России, зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале гневное сообщение, в котором оскорбляет руководство Европейского союза, и угрожает военными действиями.

Вероятно, он "разошелся" из-за ограничений, введенных Евросоюзом против россиян. Не конкретизируя причины своего заявления, Медведев утверждает, что в Брюсселе считают всех россиян "людьми второго сорта", им "плюнули в лицо", обвиняет европейцев в расизме, нацизме и пр. При этом, он почему-то цитирует произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", в котором автор повести подверг острой критике и высмеял коммунизм и советскую власть.

"И это решение (очевидно, ограничения – УНИАН) – явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле"... Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза... Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну", - заявил Медведев.

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Открыто оскорбляя ЕС, он напоминает, что посольства эвакуируют перед "вполне определенными событиями" - в частности, накануне военной агрессии, как это сделала РФ перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

"Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора…", - написал чиновник.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, на фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Такой въезд будет расцениваться как запрещенный импорт.

Также гражданам РФ временно запрещено привозить с собой вещи, импорт которых в страны ЕС запрещен из РФ. Речь о ноутбуках, смартфонах, изделиях из кожи и меха, драгоценных камнях и пр.

Зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев из-за санкций уже угрожал США повтором теракта 11 сентября 2001 года, когда террористы разрушили в Нью-Йорке "башни-близнецы", в которых погибли порядка 3 тысяч человек.

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