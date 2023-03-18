Он заявил, что пришло время уничтожить тиранию в Вашингтоне.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев отметился неадекватной реакцией на призыв о помощи бывшего президента США Дональда Трампа и сам призвал американцев ринуться в бой.

Как отметил "приспешник" лидера РФ Владимира Путина, Европа хотела арестовать чужого президента (17 марта Международный суд Гааги выписал официальный ордер на арест Путина), а теперь в США собираются расправиться со своим. Об этом он написал в Telegram.

"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!", - заявил Медведев.

Также "постскриптум" он отметил, что сделал такое бурное заявление по просьбе Трампа и даже назвал его "полковником".

Заявление о возможном аресте Трампа

Напомним, что сегодня бывший лидер США Дональд Трамп обратился к своим подписчикам в личной социальной сети Truth Social, заявив, что во вторник, 21 марта, прокуратура США собирается его арестовать.

В своем посте политик отметил, что его собираются закрыть за решеткой из-за того, что он является ведущим кандидатом в президенты от республиканцев.

По словам Трампа, глава окружной прокуратуры Манхэттена Элвин Брэгг вступил в сговор с миллиардером Джорджем Соросом. Подробности по поводу того, по какой причине его могут арестовать, Трамп не привел.

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