45-й президент США набросился на главу окружной прокуратуры, заявив, что того финансирует Джордж Сорос.

Бывший президент Дональд Трамп утверждает, что окружная прокурора Манхэттена вскоре предъявит ему обвинения и арестует. Соответствующий пост он опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

Назвав себя "ведущим кандидатом от республиканцев" он заявил, что "будет арестован во вторник на следующей неделе". В связи с этим он призвал к протестам.

Он также выступил с обвинениями в адрес окружной прокуратуры Манхэттена, которую он назвал "коррумпированной и политизированной". Также Трамп набросился на ее главу Элвина Брэгга, заявив, что того финансирует Джордж Сорос.

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Трамп не сообщил подробностей о том, почему он ожидает, что предъявят обвинения. Как пишет CNN. его команда юристов ожидала, что арест произойдет в скором времени, и негласно готовилась к следующим шагам. По словам источника CNN, в частном порядке 45-й президент США пожаловался, что против него выдвинут обвинения лишь из-за того, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его".

По информации журналистов, некоторые советники Трампа в частном порядке советовали ему не призывать к протестам, опасаясь, что это перерастет в массовые беспорядки, как уже было 6 января 2021 года в Капитолии.

Ожидается, что бывший президент появится на Манхэттене после предъявления официальных обвинений и выступит с речью.

Дональд Трамп и Украина

Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что баллотирование Трампа на выборах президента США 2024 года создает угрозы для помощи, которую Вашингтон предоставляет Украине.

45-президент США заявлял, что позволил бы России овладеть частью Украины, выступал против поставки танков в Украине, выступает против изменения режима Путина в России. По его убеждению, война в Украине и проблемы, связанные с ней, являются интересом Европы, но не США.

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