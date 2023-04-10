По его словам, пользователи должны сами решить, является ли содержание твита пропагандистским.

Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск отказался удалять с платформы скандальный твит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об "исчезновении" Украины.

Маск заявил, что якобы дает пользователям соцсети возможность самостоятельно определить, насколько пропагандистским является содержание этого твита.

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не совсем мой лучший друг. Все новости - это своего рода пропаганда. Пусть люди сами решают", - заявил Маск, комментируя решение не удалять этот твит.

Скандальный твит Медведева об Украине

8 апреля опальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным истерическим постом. Теперь он уверяет, что Украина никому не нужна.

Далее его публикация разбивается на шесть пунктов, в которых он объясняет, почему Украина якобы не нужна Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также России и самим украинским гражданам. Медведев назвал нынешнее украинское государство "недоразумением, порожденным распадом Союза ССР".

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