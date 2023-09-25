По ее словам, Штаты недостаточно говорят о вмешательстве России в национальные выборы.

Хиллари Клинтон заявила, что президент России Владимир Путин попробует вмешаться в выборы в Соединенных Штатах Америки, которые состоятся в 2024 году.

"Я боюсь, что россияне оказались достаточно искусными во вмешательстве, и если у него будет шанс, он сделает это снова", — сказала она в эфире MSNBC, передает The hill.

По мнению Клинтон, США недостаточно говорят о вмешательстве России в национальные выборы, и у Путина есть "много апологетов и благоприятных лиц в нашей стране". Она добавила, что некоторые американцы не видят "опасности" Путина, а некоторые даже соглашаются с ним в отдельных вопросах, в частности, с вторжением в Украину. Клинтон предупредила, что фашизм и авторитаризм могут расти в США, и призвала избирателей "отвергнуть" такое мышление.

Видео дня

"И часть проблемы заключается в том, чтобы продолжать объяснять американской общественности, что вы знаете, какой лидер Путин, этот авторитарный диктатор, который буквально убивает свою оппозицию, убивает журналистов, отравляет людей, которые с ним не согласны, вторгается в другие страны, вмешивается в наши выборы. Мы должны отказаться от авторитаризма. Мы должны отказаться от почти ползучего фашизма людей, которые действительно готовы передать свое мышление, свои голоса нежелательным диктаторам, и мы не можем допустить этого", - подчеркнула она.

Вмешательство в выборы в США

Стоит добавить, что убитый экс-глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ранее признал свое вмешательство в американские выборы.

"Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем", - утверждал он.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал это "наглым признанием" и проявлением безнаказанности не только Пригожина, но и высшего руководства России. В США убеждены, что боевик не стал бы такое говорить без согласия Москвы.

По данным Bloomberg, российские боты использовали мемы для влияния на избирателей США.

Как известно, новые выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года. Основными соперниками пока считаются действующий президент Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: