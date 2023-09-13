Совсем недавно Армения была одним из ближайших союзников Кремля, а теперь проводит совместные учения с американскими солдатами.

Вторжение РФ в Украину означает, что Армения, несмотря ни на что, больше не может полагаться на Кремль, как на гаранта своей безопасности.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью POLITICO. Как отметило издание, необычайно резкая критика Москвы со стороны Пашиняна обостряет ощущение, что Кремль теряет влияние и когда-то хваленый статус сверхдержавы на постсоветском пространстве, которое Москва когда-то считала своим плацдармом.

Разочарование в Ереване может стать важным поворотным моментом для страны с населением 2,8 млн человек, поскольку после распада СССР она оставила за РФ большую часть контроля над железными дорогами, энергетическим сектором и даже границами.

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Как отметило издание, теперь РФ полностью погружена в войну против Украины и в Ереване растут сомнения по поводу того, смогут ли солдаты Путина сохранить мир на Кавказе.

"В результате событий в Украине возможности РФ изменились", - сказал Пашинян, добавив, что теперь стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы максимально снизить зависимость от других.

"Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с соседями и нам приходится приглашать других защитить нас... является очень уязвимой моделью", - подчеркнул Пашинян.

Теперь, похоже, способность Москвы гарантировать статус-кво испаряется для Армении, отметило издание. Разочарование по поводу неспособности российских войск оказать помощь является частью тенденции к ухудшению отношений между Москвой и Ереваном.

В то же время, признавая необходимость отказаться от зависимости от старого союзника - России, Пашинян признал, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем западные страны смогут рассматриваться как предлагающие полную поддержку, в которой нуждается Армения.

"Наши партнеры, ЕС и США, поддерживают нас, когда речь идет о программе демократических реформ", сказал Пашинян, а потом добавил, что не может сказать, что поддержка и помощь, которые получает Армения "достаточны для достижения наших целей и планов".

Обострение отношений РФ и Армении

На прошлой неделе российский МИД вызвал посла Армении для "трудного" разговора из-за того, чтоЕреван решил впервые отправить гуманитарную помощь Украине.

А Армения отозвала своего представителя в возглавляемом Москвой военном альянсе ОДКБ. Страна обвинила блок в неспособности выполнить ее просьбы о поддержке после того, как Азербайджан начал наступление через границу в сентябре прошлого года. Вместо этого Ереван пригласил американских солдат провести в стране совместные учения под названием Eagle Partner 2023. РФ этот шаг не одобрила.

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