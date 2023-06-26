Россиянки обратились к губернатору Ставропольского края, заявив, что мобилизованных отправляют на передовые позиции фронта, вопреки обещаниям Путина.

В Ставропольском крае РФ случился "бунт" матерей и жен оккупантов из города Лермонтов, которые записали к местному губернатору видеообращение-жалобу о том, что их "героев" убьют свои же на фронте в Украине.

Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал ASTRA. Речь идет о боевиках отряда "Шторм", которые, по словам россиянок, находятся в Запорожской области.

Близкие "мобиков" говорят, что по отношению к солдатам РФ происходит "ужасная несправедливость".

"Мы просим вас помочь нам, потому что обратиться нам больше не к кому. Там идет моральное давление на наших детей. Оно переходит уже в физическое давление. В том, что они заставляют идти в бой на самую передовую позицию, хотя Путин говорил, что мобилизованные будут находиться на второй и третьей линии. Это правило не действует там. У них нет патронов, у них нет командиров", - заявили россиянки.

По их словам, оккупанты не отказываются служить, но отказываются умирать в Украине: "Пожалуйста, примите меры, чтобы наших детей не убили просто так. Им угрожают, если они не пойдут умирать сейчас, на данный момент, их убьют там свои же. Это нелюди, поймите!", - заявили женщины.

Оккупант пожаловался на потери РФ и заявил, что его армия "тупая"

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупанта со своей супругой. В записи "мобик" назвал армию РФ "тупой" и заявил, что россияне на фронте в Украине по полной облажались.

По его словам, потерь в живой силе, а также раненых очень много. Оккупант признал, что российские войска не могут выполнить задачи, которые ставит перед ними военное руководство, в стычках "с таким противником" (ВСУ).

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